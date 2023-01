Die Achtelfinals der unteren Tableau-Hälfte

Caroline Garcia (FRA/WTA 4) u. Magda Linette (POL/WTA 45) 6:7 (3:7), 4:6

Shuai Zhang (CHN/WTA 22) u. Karolina Pliskova (CZE/WTA 31) 0:6, 4:6

Hier geht's zum Matchbericht zu Belinda Bencics Out gegen Aryna Sabalenka.

«Ich habe keine Ahnung, was gerade passiert ist», meinte eine völlig aufgelöste und sprachlose Magda Linette nach ihrem 2-Satz-Sieg in Melbourne gegen Caroline Garcia. Dabei war die deutlich schlechter klassierte Polin miserabel in die Partie gestartet und hatte rasch mit 0:3 und Doppelbreak zurückgelegen. Doch Garcia baute in der Folge stark ab, insgesamt unterliefen ihr 33 unerzwungene Fehler (14 bei Linette). Die 30-jährige Linette feiert damit einen der grössten Siege ihrer Karriere und steht erstmals an einem Grand-Slam-Turnier im Viertelfinal.

Dort trifft sie auf Karolina Pliskova. Die Tschechin setzte sich gegen Shuai Zhang ebenfalls souverän in 2 Sätzen durch, wobei sie die Chinesin vor allem im 1. Durchgang mit 6:0 regelrecht überfuhr.