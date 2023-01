Für Iga Swiatek bedeutet der Achtelfinal an den Australian Open Endstation. Die Weltnummer 1 scheitert an Jelena Rybakina.

Legende: In Melbourne will es noch nicht mit dem Grand-Slam-Titel klappen Iga Swiatek ist draussen. Reuters/Action Images

Die Achtelfinals der oberen Tableau-Hälfte

Iga Swiatek (POL/WTA 1) u. Jelena Rybakina (KAZ/WTA 25) 4:6, 4:6

Coco Gauff (USA/WTA 7) u. Jelena Ostapenko (LAT/WTA 17) 5:7, 3:6

Der 4. Grand-Slam-Titel von Iga Swiatek muss warten. Die Weltnummer 1 kämpfte in ihrem Achtelfinal nicht nur unglücklich gegen Jelena Rybakina, sondern auch mit sich selbst. Nach dem Verlust des Startsatzes und einer kurzen Pause schien sich Swiatek zwar zu fangen, doch auch eine 3:0-Führung im 2. Umgang wusste die Polin nicht auszunutzen. Rybakina machte die Hypothek wett und brachte Swiatek vor allem mit ihrem harten Aufschlag an den Rand der Verzweiflung. Beim Stand von 4:4 vermochte die Weltnummer 1 zunächst zwei Breakchancen ihrer kasachischen Widersacherin zunichte zu machen, nur um ihr kurz darauf mit einem für kapitalen Fehler doch noch das entscheidende Break zu schenken. Nach 1:29 Stunden erlöste Rybakina die emotional angenockte Swiatek mit ihrem insgesamt 24. Winner.

Die Viertelfinal-Gegnerin von Rybakina hört auf denselben Vornamen wie die Kasachin. Jelena Ostapenko liess sich gegen Coco Gauff von einem frühen Break nicht beeindrucken und blieb ihrem Stil treu. Die 25-jährige Lettin stellte ihre 7 Jahre jüngere Gegnerin mit wuchtigen Grundlinien-Schlägen ständig vor grosse Probleme. Dazu kommt, dass Ostapenko äusserst effizient agierte. Nur zweimal erarbeitete sie sich Breakbälle, in beiden Fällen schlug die Weltnummer 17 aber prompt zu. Auf der anderen Seite konnte Gauff nur eine von 7 Chancen zum Servicedurchbruch nutzen. Damit kommt es im Viertelfinal zu einem Duell zweier Major-Siegerinnen. Rybakina feierte 2022 in Wimbledon ihre Titel-Premiere an einem Grand Slam, Ostapenko schaffte dieses Kunststück 2017 an den French Open.