Mit Ons Jabeur und Veronika Kudermetowa blieben am Donnerstag gleich zwei Top-10-Spielerinnen in der 2. Runde hängen.

Legende: Bleibt in Melbourne frühzeitig hängen Ons Jabeur. IMAGO / AAP

Die Top-10-Spielerinnen

Marketa Vondrousova (CZE/WTA 86) s. Ons Jabeur (TUN/WTA 2) 6:1, 5:7, 6:1

Katie Volynets (USA/WTA 113) s. Veronika Kudermetowa (RUS/WTA 9) 6:4, 2:6, 6:2

Aryna Sabalenka (BLR/WTA 5) s. Shelby Rogers (USA/WTA 51) 6:3, 6:1

Caroline Garcia (FRA/WTA 4) s. Leylah Fernandez (CAN/WTA 40) 7:6 (7:5), 7:5

Das Warten auf den ersten Grand-Slam-Titel geht für Ons Jabeur weiter. Die zweifache Major-Finalistin des Vorjahres blieb in Melbourne bereits in der 2. Runde hängen. Jabeur, die sich bereits in der ersten Runde beim Dreisatzsieg über Tamara Zidansek schwergetan hatte, fand gegen Marketa Vondrousova nur selten zu ihrem Spiel und schien auch körperlich eingeschränkt zu sein. Nach 1:42 Stunden war das vorzeitige Aus der an Position 2 gesetzten Tunesierin Tatsache.

Die Qualifikantin Katie Volynets setzte am Donnerstag ein dickes Ausrufezeichen: Die 21-Jährige siegte gegen die an Nummer 9 gesetzte Veronika Kudermetowa und stürmte damit in Melbourne in die 3. Runde. Bei ihrer erst 6. Teilnahme an einem Grand-Slam-Turnier ist die Nummer 113 der Welt die 1. US-Qualifikantin, die seit der dreifachen Major-Siegerin Lindsay Davenport im Jahr 1993 die 3. Runde am «Happy Slam» erreicht. Volynets hatte laut eigener Aussage «Gänsehaut», nachdem sie in ihrem 1. Duell gegen eine Top-10-Spielerin den grössten Sieg ihrer Karriere errungen hatte. Damit setzte sich der gute Start der amerikanischen Spielerinnen und Spieler beim 1. Grand Slam des Jahres fort: Tags zuvor hatte Mackenzie McDonald den Titelverteidiger Rafael Nadal aus dem Turnier geworfen; Jessica Pegula, Madison Keys und Frances Tiafoe gewannen ebenfalls.

Aryna Sabalenka besiegte ihre amerikanische Gegnerin derweil in 2 Sätzen: Die an Nummer 5 gesetzte Belarussin lag gegen Shelby Rogers zu Beginn zwar mit 1:3 zurück, gewann dann aber 5 Games in Folge, und nutzte dann im 2. Durchgang ihren ersten Matchball zu einem deutlichen Sieg. Im Sechzehntelfinal trifft Sabalenka auf die Belgierin Elise Mertens (WTA 32).

WTA-Finals-Siegerin Caroline Garcia setzte sich gegen die US-Open-Finalistin von 2021, Leylah Fernandez, in einem spannenden Spiel durch. Die an Nummer 4 gesetzte Französin kämpfte sich im 1. Satz nach 2:5-Rückstand im Tiebreak noch zurück und wehrte im 2. Umgang einen Satzball der Kanadierin mit einem Ass ab. Ihrerseits nutzte Garcia nach knapp 120 Minuten ihren 2. Matchball zum Sieg. Nun kommt es zum Duell gegen Laura Siegemund (WTA 158), die letzte verbliebene Deutsche im Turnier.