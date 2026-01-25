Legende: Im Tiebreak eine Macht Aryna Sabalenka. IMAGO / Imagn Images

Aryna Sabalenka gewinnt ihren Achtelfinal an den Australian Open gegen Victoria Mboko mit 6:1, 7:6 (7:1).

Einen Shootingstar bezwungen, den nächsten vor der Brust: Titelverteidigerin Aryna Sabalenka hat den Viertelfinal der Australian Open erreicht. Gegen die kanadische Hoffnungsträgerin Victoria Mboko (WTA 16) siegte die Weltranglistenerste mit 6:1, 7:6 (7:1) und baute auch ihre beeindruckende Rekordserie aus. Die letzten 20 Tiebreaks bei Grand Slams hat die Belarussin allesamt gewonnen.

Nun wartet am Dienstag ein Duell mit dem 18-jährigen US-Toptalent Iva Jovic, (WTA 27) das Julija Putinzewa (WTA 94) beim 6:0, 6:1 überhaupt keine Chance liess. Jovic präsentierte sich in der John Cain Arena in Bestform und stürmte nach nur 53 einseitigen Minuten erstmals in einen Grand-Slam-Viertelfinal.

Australian Open 2026