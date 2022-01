Legende: Endstation Achtelfinal Aryna Sabalenka ärgert sich über das frühe Ausscheiden. imago images

Die Achtelfinals der unteren Tableauhälfte

Kaia Kanepi (EST/WTA 115) s. Aryna Sabalenka (BLR/WTA 2) 5:7, 6:2, 7:6

Iga Swiatek (POL/WTA 9) s. Sorana Cirstea (ROU/WTA 38) 5:7, 6:3, 6:3

Alizé Cornet (FRA/WTA 61) s. Simona Halep (ROU/WTA 15) 6:4, 3:6, 6:4

Danielle Collins (USA/WTA 30) s. Elise Mertens (BEL/WTA 26) 4:6, 6:4, 6:4

Mit Aryna Sabalenka muss die Weltranglisten-Zweite bereits im Achtelfinal der Australian Open die Segel streichen. Die Belarussin unterlag im letzten Spiel der Night Session nach gewonnenem Startsatz Kaia Kanepi, die bereits in der 1. Runde die Deutsche Angelique Kerber aus dem Turnier geworfen hatte. Die Estin setzte damit ihr Märchen in Melbourne fort und steht in Australien erstmals im Viertelfinal. Die Favoritin musste sich hingegen vorwerfen lassen, in den entscheidenden Situationen zu viele Fehler produziert und so Kanepi die Rückkehr ins Spiel erlaubt zu haben. Am Ende behielt Kanepi im entscheidenden Champions Tiebreak die Nerven und sicherte sich dieses mit 10:7.

Die Viertelfinal-Paarungen Box aufklappen Box zuklappen A. Barty – J. Pegula

B. Krejcikova – M. Keys

D. Collins – A. Cornet

I. Swiatek – K. Kanepi

Im Duell zwischen Iga Swiatek und Sorana Cirstea musste die Favoritin aus Polen zunächst überraschend einen Satzverlust hinnehmen. Doch Swiatek fand in der Folge besser ins Spiel und überliess der Rumänin in den folgenden Durchgängen nur noch 6 Games. 2,5 Stunden sollten vergehen, ehe die 20-Jährige ihre erstmalige Viertelfinal-Qualifikation an den Australian Open unter Tränen feiern konnte. Hier trifft sie auf die überraschende Kanepi.

Cornet gelingt Premiere

Bei sengender Hitze und fast grenzwertigen Bedingungen hat Alizé Cornet eine persönliche Schallmauer durchbrochen: In ihrem 63. Anlauf erreichte die 32-jährige Französin erstmals einen Viertelfinal an einem Grand-Slam-Turnier. Sie setzte sich in 3 engen Sätzen mit 6:4, 3:6 und 6:4 gegen die zuvor in diesem Kalenderjahr noch ungeschlagene Simona Halep durch – und das trotz weniger Winnern und mehr unerzwungenen Fehlern.

Dort trifft sie auf Danielle Collins, die sich in einem weiteren Abnützungskampf mit 4:6, 6:4, 6:4 gegen Elise Mertens durchsetzen und damit ihren 2. Viertelfinal bei den Australian Open erreichen konnte. Im Duell ehemaliger Melbourne-Halbfinalistinnen sicherte sich die US-Amerikanerin den Sieg mit einem wahren Feuerwerk an Power-Schlägen. Die Belgierin Mertens wehrte 2 Matchbälle ab, musste sich dann aber beim 3. nach einem Doppelfehler geschlagen geben.