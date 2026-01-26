 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Melbourne: Achtelfinals Frauen Titelverteidigerin Keys out – Anisimova souverän

26.01.2026, 06:48

Teilen
Zwei Tennisspielerinnen umarmen sich am Netz auf blauem Platz.
Legende: Duell unter Freundinnen Madison Keys (r.) gratuliert der Siegerin Jessica Pegula. IMAGO / Imagn Images
  • Madison Keys scheitert in Melbourne im Achtelfinal an Landsfrau Jessica Pegula.
  • Amanda Anisimova bliebt erneut ohne Satzverlust und fordert nun Pegula heraus.

Titelverteidigerin Madison Keys (WTA 9) ist bei den Australian Open im Achtelfinal ausgeschieden. Die 30-jährige US-Amerikanerin verlor in Melbourne gegen ihre Landsfrau und Freundin Jessica Pegula (WTA 6) mit 3:6, 4:6. Gegen Pegula leistete sich Keys zu viele Fehler und fand nie ihren Rhythmus. Pegula reichte eine solide Leistung, um beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres zum vierten Mal den Viertelfinal zu erreichen. Nach 78 Minuten verwandelte sie ihren ersten Matchball.

Im Viertelfinal bekommt es Pegula zum bereits dritten Mal in diesem Turnier mit einer Landsfrau zu tun. Amanda Anisimova (WTA 4) blieb auch gegen die Chinesin Xin Wang (WTA 46) ohne Satzverlust und setzte sich mit 7:6 (7:4), 6:4 durch. Bisher hat Pegula alle drei Duelle auf der Tour mit Anisimova für sich entscheiden können.

Australian Open 2026

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)