Legende: Duell unter Freundinnen Madison Keys (r.) gratuliert der Siegerin Jessica Pegula. IMAGO / Imagn Images

Madison Keys scheitert in Melbourne im Achtelfinal an Landsfrau Jessica Pegula.

Amanda Anisimova bliebt erneut ohne Satzverlust und fordert nun Pegula heraus.

Titelverteidigerin Madison Keys (WTA 9) ist bei den Australian Open im Achtelfinal ausgeschieden. Die 30-jährige US-Amerikanerin verlor in Melbourne gegen ihre Landsfrau und Freundin Jessica Pegula (WTA 6) mit 3:6, 4:6. Gegen Pegula leistete sich Keys zu viele Fehler und fand nie ihren Rhythmus. Pegula reichte eine solide Leistung, um beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres zum vierten Mal den Viertelfinal zu erreichen. Nach 78 Minuten verwandelte sie ihren ersten Matchball.

Im Viertelfinal bekommt es Pegula zum bereits dritten Mal in diesem Turnier mit einer Landsfrau zu tun. Amanda Anisimova (WTA 4) blieb auch gegen die Chinesin Xin Wang (WTA 46) ohne Satzverlust und setzte sich mit 7:6 (7:4), 6:4 durch. Bisher hat Pegula alle drei Duelle auf der Tour mit Anisimova für sich entscheiden können.

Australian Open 2026