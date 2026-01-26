Madison Keys scheitert in Melbourne im Achtelfinal an Landsfrau Jessica Pegula.

Iga Swiatek macht mit letzter Australierin kurzen Prozess.

Amanda Anisimova bleibt erneut ohne Satzverlust und fordert nun Pegula heraus.

Titelverteidigerin Madison Keys (WTA 9) ist bei den Australian Open im Achtelfinal ausgeschieden. Die 30-jährige US-Amerikanerin verlor in Melbourne gegen ihre Landsfrau und Freundin Jessica Pegula (WTA 6) mit 3:6, 4:6. Pegula reichte eine solide Leistung, um beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres zum 4. Mal den Viertelfinal zu erreichen. Nach 78 Minuten verwandelte sie ihren ersten Matchball.

Im Viertelfinal bekommt es Pegula zum bereits 3. Mal bei diesem Turnier mit einer Landsfrau zu tun. Amanda Anisimova (WTA 4) blieb auch gegen die Chinesin Xin Wang (WTA 46) ohne Satzverlust und setzte sich mit 7:6 (7:4), 6:4 durch.

Iga Swiatek (WTA2) bekundete mit der überraschenden australischen Qualifikantin Maddison Inglis (WTA 168) keinerlei Probleme. Die Polin benötigte nur gerade 73 Minuten, um mit einem 6:0, 6:3 das Viertelfinal-Ticket zu buchen. Nächste Gegnerin Swiateks ist Jelena Rybakina (KAS/WTA 5).

Australian Open 2026