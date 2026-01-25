Carlos Alcaraz schlägt Tommy Paul in 3 Sätzen und zieht an den Australian Open souverän in den Viertelfinal ein.

Auch Vorjahresfinalist Alexander Zverev hinterlässt beim Sieg über Francisco Cerundolo einen starken Eindruck.

Novak Djokovic erhält einen weiteren Ruhetag. Sein Achtelfinal-Gegner Jakub Mensik erklärt Forfait.

Carlos Alcaraz (ATP 1) hat auch die vierte Hürde bei den Australian Open ohne Satzverlust genommen. Gegen den US-Amerikaner Tommy Paul (ATP 20) bewies der Spanier in den entscheidenden Phasen der Partie die besseren Nerven und siegte mit 7:6 (8:6), 6:4, 7:5. Er liess sich auf seinem Weg in den Viertelfinal auch von einer rund 15-minütigen Unterbrechung wegen eines medizinischen Zwischenfalls auf der Tribüne im 1. Satz nicht beirren. Alcaraz verkraftete die Pause etwas besser, Paul schenkte das Tiebreak mit einem Doppelfehler her.

Im Viertelfinal wartet ein echter Härtetest auf Alcaraz. Lokalmatador und Publikumsliebling Alex de Minaur (ATP 6) bezwang den Kasachen Alexander Bublik (ATP 10) in nur knapp 90 Minuten mit 6:4, 6:1, 6:1 und schickt sich an, den Spanier erstmals zu bezwingen. In den bisherigen fünf Duellen hat der Australier nur zwei Sätze für sich entscheiden können. Unabhängig vom Ausgang der Partie kommt es zu einer Premiere. Sowohl Alcaraz als auch de Minaur standen in Melbourne noch nie im Halbfinal.

Zverev stark

Seine bislang beste Leistung des Turniers gelang Alexander Zverev (ATP 3) im Achtelfinal gegen Francisco Cerundolo. Der Deutsche schlug den Argentinier (ATP 21) verdient mit 6:2, 6:4, 6:4. Der 28-Jährige verwandelte nach 2:12 Stunden seinen zweiten Matchball mit einem herrlichen Lob und blieb damit im diesjährigen Turnierverlauf erstmals ohne Satzverlust.

Auch mit seinem Viertelfinal-Gegner dürfte Zverev nicht unzufrieden sein. Statt Daniil Medwedew (ATP 12), gegen den er nur zwei der letzten acht Duelle gewinnen konnte, wartet in der Runde der letzten Acht Learner Tien auf den Deutschen. Der 20-jährige US-Amerikaner (ATP 29) liess Medwedew keine Chance und setzte sich mit 6:4, 6:0, 6:3 durch. Bereits im Vorjahr hatte Tien Medwedew aus dem Turnier geworfen, damals aber schon in der 2. Runde.

Djokovic profitiert

Ohne zu spielen hat Novak Djokovic (ATP 4) den Viertelfinal erreicht. Sein Gegner Jakub Mensik (ATP 17) zog sich einen Tag vor dem Achtelfinal verletzungsbedingt zurück. «Es ist eine unglückliche Entscheidung. Nach den letzten beiden Spielen hatte ich immer stärkere Schmerzen, und das Problem liegt auf der linken Seite meiner Bauchmuskeln», erklärte der Tscheche in einer Stellungnahme, die von den Turnierorganisatoren veröffentlicht wurde.

Australian Open 2026