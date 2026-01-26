Legende: Hört her Lorenzo Musetti. IMAGO / AAP

Lorenzo Musetti schlägt Taylor Fritz in drei Sätzen und fordert im Viertelfinal der Australian Open Novak Djokovic heraus.

Das Achtelfinal-Duell zwischen Jannik Sinner und Luciano Darderi gibt es hier live zu sehen.

Am Samstag hatte Taylor Fritz (ATP 9) die letzte Australien-Reise von Stan Wawrinka beendet. Nun hat es den aufschlagstarken US-Amerikaner in der nächsten Runde selbst erwischt. Im Achtelfinal unterlag Fritz dem Italiener Lorenzo Musetti (ATP 5) klar mit 2:6, 5:7, 4:6. Musetti gestand seinem Gegner kein Break zu, schlug 13 Asse und verwandelte nach etwas mehr als zwei Stunden seinen ersten Matchball.

In seinem ersten Melbourne-Viertelfinal bekommt es Musetti mit Novak Djokovic (ATP 4) zu tun. Sein Gegner Jakub Mensik (ATP 17) hatte sich bereits einen Tag vor dem Achtelfinal verletzungsbedingt zurückgezogen und dem Serben einen weiteren Ruhetag beschert. Von zehn Duellen mit Djokovic auf der Tour hat Musetti bislang nur eines gewonnen.

Australian Open 2026