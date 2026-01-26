Legende: Wieder auf Kurs Jannik Sinner. IMAGO / AAP

Jannik Sinner schlägt Landsmann Luciano Darderi im Achtelfinal der Australian Open problemlos in drei Sätzen.

Lorenzo Musetti bezwingt Taylor Fritz in drei Sätzen und fordert im Viertelfinal Novak Djokovic heraus.

Vorjahressieger Jannik Sinner (ATP 2) hat bei den Australian Open den Viertelfinal erreicht. Anders als in der 3. Runde, als er von Krämpfen geplagt kurzzeitig kaum gehen konnte, offenbarte der Südtiroler gegen Landsmann Luciano Darderi (ATP 25) kaum Schwächen.

Nach etwas mehr als einer Stunde führte der Favorit bereits mit 2:0 in den Sätzen. Erst im 3. Umgang konnte Darderi besser mit Sinner mithalten. Beim Stand von 4:4 erspielte sich der Aussenseiter gar vier Breakchancen, konnte diese jedoch nicht nutzen. Im Tiebreak gewann Sinner nach einem 0:2-Rückstand sieben Punkte in Serie und machte den Sack nach 2:09 Stunden zu. Im Viertelfinal trifft Sinner auf Ben Shelton (USA/ATP 7) oder Casper Ruud (NOR/ATP 13).

Musetti bezwingt Fritz

Am Samstag hatte Taylor Fritz (ATP 9) die letzte Australien-Reise von Stan Wawrinka beendet. Nun hat es den aufschlagstarken US-Amerikaner in der nächsten Runde selbst erwischt. Im Achtelfinal unterlag Fritz dem Italiener Lorenzo Musetti (ATP 5) klar mit 2:6, 5:7, 4:6. Musetti gestand seinem Gegner kein Break zu, schlug 13 Asse und verwandelte nach etwas mehr als zwei Stunden seinen ersten Matchball.

In seinem ersten Melbourne-Viertelfinal bekommt es Musetti mit Novak Djokovic (ATP 4) zu tun. Sein Gegner Jakub Mensik (ATP 17) hatte sich bereits einen Tag vor dem Achtelfinal verletzungsbedingt zurückgezogen und dem Serben einen weiteren Ruhetag beschert. Von zehn Duellen mit Djokovic auf der Tour hat Musetti bislang nur eines gewonnen.

Australian Open 2026