Aryna Sabalenka (WTA 1) bezwingt Jelina Switolina (WTA 12) im Halbfinal der Australian Open diskussionslos mit 6:2, 6:3.

Die Belarussin steht in Melbourne bereits zum 4. Mal in Serie im Final.

Dort trifft Sabalenka am Samstag auf Jelena Rybakina (WTA 5), die Jessica Pegula (WTA 6) mit 6:3, 7:6 (9:7) ausschaltet.

Gegen Aryna Sabalenka ist an den Australian Open im Normalfall kein Kraut gewachsen. Das stellte die Belarussin im Halbfinal einmal mehr unter Beweis. Die Weltnummer 1 bekundete auch mit Jelina Switolina keinerlei Mühe und benötigte gegen die Ukrainerin nur 76 Minuten, um die Partie mit 6:2, 6:3 für sich zu entscheiden.

Einzig zu Beginn des zweiten Umgangs zeigte Sabalenka eine kleine Schwäche, als sie gleich im ersten Game erstmals in der Partie ihren Service abgeben musste. Die Favoritin schüttelte sich kurz und holte sich das Break wenig später zurück. Beim Stand von 3:2 durchbrach Sabalenka erneut Switolinas Aufschlag, es sollte die Entscheidung sein.

Eindrückliche Melbourne-Dominanz

Für Sabalenka ist es der vierte Finaleinzug in Serie an den Australian Open. Von den letzten 27 Partien in Melbourne gewann die Belarussin deren 26. Einzig die US-Amerikanerin Maddison Keys schaffte es 2025 im Final, Sabalenka zu bezwingen.

Auch Rybakina ohne Satzverlust

Am Samstag könnte Sabalenka zum dritten Mal den Titel an den Australian Open holen. Gegnerin wird Jelena Rybakina sein. Die Kasachin blieb wie Sabalenka auf dem Weg ins Endspiel ohne einen einzigen Satzverlust. Im Halbfinal bodigte Rybakina Jessica Pegula in exakt 100 Minuten mit 6:3, 7:6 (9:7).

Zum Schluss machte sich Rybakina das Leben etwas schwieriger als nötig. Gleich zweimal schlug die Weltnummer 5 zum Matchgewinn auf, in beiden Fällen kassierte sie aber das Rebreak. So musste das Tiebreak über den Gewinn des zweiten Umgangs entscheiden. In diesem konnte Pegula zwei Satzbälle nicht nutzen, ehe Rybakina den Sack mit ihrem insgesamt vierten Matchball zumachte.

Final-Reprise von 2023

Für Rybakina ist es der erste Finaleinzug an einem Grand-Slam-Turnier seit den Australian Open 2023. Damals unterlag die amtierende WTA-Finals-Championne Sabalenka in drei Sätzen. Am Samstag bekommt Rybakina nun die Chance auf die Revanche gegen die Belarussin. Für Rybakina wäre es der zweite Major-Titel nach dem Wimbledon-Triumph 2022.

