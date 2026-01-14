Dieses Out in der Quali der Australian Open wird Sebastian Ofner wohl nicht so schnell vergessen. Der Österreicher kannte offenbar die Regeln nicht genau – und wurde dafür bitter bestraft.

Nach je einem gewonnenen Satz kam es im Duell mit dem US-Amerikaner Nishesh Basavareddy im 3. Durchgang zum Tiebreak in die 3. Quali-Runde. Ofner führte komfortabel mit 6:1 und stellte auch auf 7:1. Der 29-Jährige riss die Hände in die Höhe und lief nach vorne ans Netz. Das Problem: Das Tiebreak im 3. Satz wird als «Match-Tiebreak» bis auf 10 Punkte gespielt.

Auf den verfrühten Jubel riss bei Ofner anschliessend der Faden. Dem Österreicher unterliefen viele Fehler und er liess seinen Gegner wieder rankommen. Zwar bekam er noch zwei «richtige» Matchbälle, diese vergab er jedoch. So gewann Basavareddy das Tiebreak mit 13:11 und Ofner musste seinem Gegner doch noch zum Matchgewinn gratulieren.