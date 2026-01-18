Legende: Verletzte sich in der heissen Phase Marta Kostjuk. Reuters/Tingshu Wang

Die Ukrainerin Marta Kostjuk (WTA 20) bringt in der 1. Runde der Australian Open zuerst den Sieg nicht nach Hause und verletzt sich dann auch noch.

Jasmine Paolini (WTA 7) nimmt die erste Hürde im Schnellzugtempo.

Nach dem Break zum 5:3 im 2. Satz sah Marta Kostjuk im Duell mit Elsa Jaquemot (WTA 58) wie die sichere Siegerin aus. Doch just im entscheidenden Moment produzierte die favorisierte Ukrainerin Fehler um Fehler und hauchte ihrer Widersacherin neues Leben ein. Jaquemot erzwang im Tiebreak den Entscheidungssatz.

In diesem nahm das Drama Kostjuks seinen Lauf. Die Finalistin von Brisbane in der Vorwoche konnte im 3. Umgang keine ihrer 7 Breakchancen nutzen. Beim Stand von 5:6, 30:0 knickte Kostjuk um und verletzte sich dabei am Knöchel. Zwar biss die 23-Jährige nach einer längeren Behandlungspause auf die Zähne und erzwang das Match-Tiebreak. Letztlich aber zog Kostjuk nach 3:31 Stunden (!) mit 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 6:7 (7:10) den Kürzeren.

Keine Blösse gab sich derweil Jasmine Paolini. Die Weltnummer 7 aus Italien machte mit Alexandra Sasnowitsch (WTA 102) kurzen Prozess und gewann mit 6:1, 6:2.

Australian Open 2026