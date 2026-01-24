Legende: Weiter mit dabei Madison Keys. IMAGO / ZUMA Press Wire

Madison Keys (USA) erreicht an den Australian Open ohne Satzverlust den Achtelfinal.

Auch die Top-10-Spielerinnen Jessica Pegula (USA) und Amanda Anisimova (USA) sind weiter.

Vorjahressiegerin Madison Keys (WTA 9) hat in Melbourne ohne Satzverlust den Achtelfinal erreicht. Die US-Amerikanerin gab sich gegen Karolina Pliskova keine Blösse und setzte sich nach 1:16 Stunden mit 6:3, 6:3 durch. Die Tschechin Pliskova rangiert in der Weltrangliste nach langer Verletzungspause nur noch auf Platz 1057.

Im Achtelfinal dürfte Keys deutlich härter gefordert werden. Jessica Pegula (WTA 6) schlug die Russin Oksana Selekhmeteva locker mit 6:3, 6:2 und trifft nun auf ihre Landsfrau. Das letzte Duell ging vor einem Jahr in Adelaide an Keys.

Auch Amanda Anisimova hinterlässt Down Under bislang einen starken Eindruck. Die US-amerikanische Weltnummer 4, die in der ersten Runde Simona Waltert nach Hause geschickt hatte, schlug ihre Landsfrau Peyton Stearns (WTA 68) souverän mit 6:1, 6:4. In Melbourne ist die zweifache Grand-Slam-Finalistin des Vorjahrs bislang noch nicht über den Achtelfinal hinaus gekommen.

Australian Open 2026