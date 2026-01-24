Legende: Weiter mit dabei Madison Keys. IMAGO / ZUMA Press Wire

Madison Keys (USA) erreicht an den Australian Open ohne Satzverlust den Achtelfinal.

Naomi Osaka (JPN) tritt nicht zu ihrem Drittrunden-Match an.

Vorjahressiegerin Madison Keys (WTA 9) hat in Melbourne ohne Satzverlust den Achtelfinal erreicht. Die US-Amerikanerin gab sich gegen Karolina Pliskova keine Blösse und setzte sich nach 1:16 Stunden mit 6:3, 6:3 durch. Die Tschechin Pliskova rangiert in der Weltrangliste nach langer Verletzungspause nur noch auf Platz 1057.

Im Achtelfinal dürfte Keys deutlich härter gefordert werden. Jessica Pegula (WTA 6) schlug die Russin Oxana Selechmetjewa locker mit 6:3, 6:2 und trifft nun auf ihre Landsfrau.

Die zweifache Melbourne-Siegerin Naomi Osaka hat sich vor ihrem Drittrunden-Match gegen Maddison Inglis (AUS) aus dem Turnier zurückgezogen. Die Japanerin gab auf Instagram ein nicht genauer definiertes körperliches Leiden als Grund an. Qualifikantin Inglis trifft im Achtelfinal auf Iga Swiatek (WTA 2).

Amanda Anisimova (USA) hinterlässt «Down Under» bislang einen starken Eindruck. Die Weltnummer 4 schlug ihre Landsfrau Peyton Stearns (WTA 68) souverän mit 6:1, 6:4.

Australian Open 2026