Ballt die Faust Jessica Pegula.

Jessica Pegula und Titelverteidigerin Madison Keys setzen sich in der 2. Runde in Melbourne jeweils in zwei Sätzen gegen ihre Landsfrauen durch.

Auf zwei Plätzen massen sich in der 2. Runde der Australian Open gleichzeitig vier US-Amerikanerinnen. Siege gab es dabei für die Favoritinnen. Jessica Pegula (WTA 6) gewann gegen ihre Doppelpartnerin McCartney Kessler (WTA 37) in 58 Minuten mit 6:0, 6:2. Kessler konnte zwar den 2. Satz etwas ausgeglichener gestalten, blieb aber insgesamt dennoch chancenlos.

Zuvor hatte sich bereits Madison Keys (WTA 9) gegen Ashlyn Krueger (WTA 62) durchgesetzt. Auch Vorjahressiegerin Keys gewann den 1. Satz deutlich (6:1) und wurde im 2. Durchgang mehr gefordert. Die 30-Jährige lag dabei sogar mit Doppelbreak 2:5 zurück, setzte dann aber zur Aufholjagd an und gewann fünf Games in Serie.

