Melbourne: Round-up Frauen Sabalenka gerät gegen Bai nur kurz in Bedrängnis

21.01.2026, 03:07

Aryna Sabalenka.
Legende: Schickt ein Küsschen an die Fans Aryna Sabalenka AP Photo/Dita Alangkara
  • Aryna Sabalenka setzt sich in der 2. Runde der Australian Open mit 6:3, 6:1 gegen Zhuoxuan Bai durch.

Nach gerade einmal einer Viertelstunde führte Aryna Sabalenka in ihrem Zweitrundenspiel an den Australian Open gegen die Chinesin Zhuoxuan Bai mit 5:0. Was nach einem lockeren Auftaktsatz für die belarussische Weltnummer 1 aussah, wurde dann plötzlich noch einmal spannend.

Bai kämpfte sich dank einem kurzen Steigerungslauf nämlich tatsächlich noch auf 3:5 heran, musste den Satz dann aber doch noch abgeben. Im 2. Durchgang blieb die Chinesin, in der Rangliste nur noch auf Rang 702 klassiert, dann wieder chancenlos – mit 6:1 entschied Sabalenka den Satz und die Partie für sich. 74 Minuten brauchte die Belarussin am Ende für den Einzug in die 3. Runde.

