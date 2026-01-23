 Zum Inhalt springen

Melbourne: Round-up Frauen Sabalenka kämpft sich in den Achtelfinal

23.01.2026, 03:51

Aryna Sabalenka
Legende: Weiter mit dabei Aryna Sabalenka. AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake
  • Weltnummer 1 Aryna Sabalenka muss in der 3. Runde gegen Anastasia Potapowa hart kämpfen und setzt sich nur dank zwei Tiebreaks durch.

Aryna Sabalenka hat ihre erste richtige Härteprüfung an den diesjährigen Australian Open bestanden. Die belarussische Weltnummer 1 besiegte Anastasia Potapowa (WTA 55) mit 7:6 (7:4), 7:6 (9:7) und steht im Achtelfinal.

Nach dem gewonnenen Startsatz hatte Sabalenka aufgedreht und schnell auf 4:0 gestellt. Doch wer ein baldiges Ende der Partie erwartete, wurde eines Besseren belehrt. Potapowa kämpfte sich tatsächlich noch einmal zurück und schaffte es noch ins Tiebreak. Dort hatte die für Österreich spielende Russin sogar vier Satzbälle, doch Sabalenka wehrte alle ab und setzte sich nach über zwei Stunden doch noch durch.

Australian Open 2026

