Aryna Sabalenka (WTA 1) muss in der 3. Runde gegen Anastasia Potapowa hart kämpfen.

Coco Gauff (WTA 3) ringt Landsfrau nach Satzrückstand noch nieder.

Mit Jasmine Paolini (WTA 8) scheidet die zweite Top-10-Spielerin aus.

Aryna Sabalenka hat ihre erste richtige Härteprüfung an den diesjährigen Australian Open bestanden. Die belarussische Weltnummer 1 besiegte Anastasia Potapowa (WTA 55) mit 7:6 (7:4), 7:6 (9:7) und steht im Achtelfinal.

Nach dem gewonnenen Startsatz hatte Sabalenka aufgedreht und schnell auf 4:0 gestellt. Potapowa kämpfte sich noch einmal zurück und schaffte es ins Tiebreak. Dort hatte die für Österreich spielende Russin sogar vier Satzbälle, konnte diese aber nicht nutzen.

Mit Coco Gauff kam eine weitere Mitfavoritin ins Schwitzen. Die letztjährige French-Open-Siegerin musste im US-Duell mit Hailey Baptiste (WTA 70) den 1. Durchgang gar abgeben, schaffte aber noch die Kurve. Gauff drehte den Match und gewann mit 3:6, 6:0, 6:3.

Nach Belinda Bencic (WTA 10) hat es in der 3. Runde mit Jasmine Paolini die zweite Top-10-Spielerin erwischt. Die Italienerin musste sich der aufstrebenden Iva Jovic (USA/WTA 27) mit 2:6, 6:7 (3:7) beugen.

