Legende: Entspannt in der Rod Laver Arena Coco Gauff. Imago/AAP

Die Top-10-Spielerinnen

Aryna Sabalenka (BLR/WTA 2) s. Amanda Anisimova (USA/WTA 442) 6:3, 6:2

Coco Gauff (USA/WTA 4) s. Magdalena Frech (POL/WTA 69) 6:1, 6:2

Die Amerikanerin Coco Gauff steht erstmals in den Viertelfinals der Australian Open. Die 19-Jährige bekundete gegen die Polin Magdalena Frech keinerlei Probleme und gab in 63 Minuten nur 3 Games ab. Mit ihrem kraftvollen Return-Spiel setzte sie Frech bei jedem ihrer Aufschlagsspiele unter Druck und schaffte 5 Breaks. Die US-Open-Siegerin hat nun 11 Matches an Grand-Slam-Turnieren in Folge gewonnen. In Melbourne bleibt sie heuer ohne Satzverlust.

Alles deutet derzeit auf einen vorgezogenen Final zwischen Gauff und Titelverteidigerin Aryna Sabalenka in der Vorschlussrunde hin – es wäre ein Rematch des US-Open-Finals. Wie Gauff hat Sabalenka in Melbourne noch keinen Satz abgegeben. Den Achtelfinal gegen Amanda Anisimova gewann die Belarussin in 69 Minuten. Die Amerikanerin, die nach einem Burnout ein starkes Comeback zeigt, gab in beiden Sätzen gleich ihr erstes Aufschlagsspiel ab und machte das Handicap nie mehr wett.