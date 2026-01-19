Legende: Setzt ihren Siegeszug vor Heimpublikum fort Storm Hunter. Reuters/Hollie Adams

Die australische Qualifikantin Storm Hunter (WTA 367) sorgt in Melbourne in der 1. Runde für eine dicke Überraschung.

Coco Gauff (USA/WTA 3) gibt sich keine Blösse, ihre Landsfrau Emma Navarro (WTA 15) scheitert hingegen frühestmöglich.

Fast zwei Jahre lang machten Storm Hunter die Folgen eines Achillessehnenrisses zu schaffen. An ihrem Heim-Major hat die 31-Jährige ihr Lachen wiedergefunden. Nach drei Siegen in der Qualifikation behielt die Weltnummer 367 auch in der 1. Runde im Hauptfeld die Oberhand – und das gegen eine um über 300 Plätze besser klassierte Gegnerin. Hunter geriet gegen Jessica Bouzas Maneiro (WTA 41) zwar in beiden Durchgängen arg in Rücklage, drehte den Spiess aber jeweils noch um und gewann in der stimmungsvollen Kia Arena mit 6:4, 6:4.

Titel-Mitfavoritin Coco Gauff wurde ihrer Favoritenrolle gerecht und bezwang die Usbekin Kamilla Rachimowa (WTA 93) mit 6:2, 6:3. Bereits in der 1. Runde erwischt hat es hingegen Emma Navarro. Die US-Amerikanerin, welche im Vorjahr in Melbourne noch den Viertelfinal erreicht hatte, musste sich Magda Linette (POL/WTA 50) mit 6:3, 3:6, 3:6 beugen.

Australian Open 2026