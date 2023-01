Legende: Steht im Achtelfinal Lin Zhu. Keystone/AP/Asanka Brendon Ratnayake

Die Top-Spielerinnen

Maria Sakkari (GRE/WTA 6) u. Lin Zhu (CHN/WTA 87) 6:7 (3:7), 6:1, 4:6

Madison Keys (USA/WTA 13) u. Victoria Azarenka (BLR/WTA 24) 6:1, 2:6, 1:6

Jessica Pegula (USA/WTA 3) s. Marta Kostyuk (UKR/WTA 61) 6:0, 6:2

Iga Swiatek (POL/WTA 1) s. Cristina Bucsa (ESP/WTA 100) 6:0, 6:1

Danielle Collins (USA/WTA 11) u. Jelena Rybakina (KAZ/WTA 25) 2:6, 7:5, 2:6

Coco Gauff (USA/WTA 7) s. Bernarda Pera (USA/WTA 41) 6:3, 6:2

Erst um 1:41 Uhr Ortszeit war in der Margaret Court Arena Feierabend: Lin Zhu, in der 2. Runde Bezwingerin von Jil Teichmann, eliminierte die nächste besserklassierte Gegnerin, Maria Sakkari (WTA 6). Die chinesische Weltnummer 87 erholte sich dabei von einem deutlichen 1:6 im 2. Satz. Der Entscheidungsdurchgang wurde zum Krimi, in dem Zhu auch dank weniger Fehlern (11 gegenüber 20) die Oberhand behielt.

Nun trifft Zhu auf Victoria Azarenka, die sich gegen Madison Keys und damit ebenfalls gegen eine besserklassierte Gegnerin durchsetzte. Die US-Amerikanerin Keys brach dabei nach gewonnenem Startsatz (6:1) völlig ein und gewann nur noch 3 Games.

In die Highlight-Show schafft es Jessica Pegula nur ganz selten, stattdessen glänzt die US-Amerikanerin mit ihrer Konstanz. Auch gegen Marta Kostyuk spielte Pegula ihren Stiefel humorlos runter, nach 65 Minuten war der Einzug der 28-Jährigen in die 2. Turnierwoche Tatsache. Bisher vergoss Pegula noch kaum eine Schweissperle, doch das könnte sich im Achtelfinal ändern, denn ...

... aufgepasst auf ihre nächste Gegnerin Barbora Krejcikova. Die überraschende French-Open-Siegerin von 2021 präsentiert sich in Melbourne bisher in bestechender Form. Dies bekam auch Anhelina Kalinina zu spüren. Krejcikova drückte dem Spiel schon früh ihren Stempel auf und ging rasch mit 5:0 in Führung. Obschon Kalinina in der Folge etwas besser in die Partie fand, lief Krejcikova nie Gefahr, das Zepter aus der Hand zu geben. Nach 1:26 Stunden stand die Tschechin als 1. Siegerin des 5. Turniertages fest – 6:2, 6:3 lautete das klare Verdikt.

Bencic/Teichmann im Doppel weiter Box aufklappen Box zuklappen Belinda Bencic und Jil Teichmann sind in Melbourne erfolgreich ins Doppelturnier gestartet. Das Schweizer Duo setzte sich in der 1. Runde mit 6:2, 6:2 gegen Madison Brengle (USA) und Rebecca Marino (CAN) durch. Nächste Gegnerinnen sind Gabriela Dabrowski (CAN) und Giuliana Olmos (MEX).

Swiatek fast makellos

Nach nur 55 Minuten war der Arbeitstag für Iga Swiatek beendet und der Einzug in die Achtelfinals Tatsache. Die Weltranglisten-Erste aus Polen befand sich gegen die spanische Qualifikantin Cristina Bucsa auf dem Weg zu einem perfekten Match. Erst beim Stand von 6:0, 5:0 gestand sie ihrer Gegnerin noch ein Game zu.

Siwatek trifft nun auf Jelena Rybakina. Auf dem Papier ist die Kasachin nur die Weltnummer 25. Das liegt vor allem am Umstand, dass letzte Saison in Wimbledon aufgrund des Ausschlusses russischer und belarussischer Spielerinnen und Spieler keine Weltranglisten-Punkte vergeben wurden. Mit den Punkten aus Wimbledon stünde Rybakina in den Top 10. Dass sie dorthin gehört, stellt die Kasachin «Down Under» eindrücklich unter Beweis. In der 3. Runde kostete Rybakina gegen Danielle Collins eine kurze Schwächephase zwar einen Satz. Die Kasachin fing sich aber sofort wieder und liess der letztjährigen Finalistin aus den USA im Entscheidungssatz keine Chance.

Im rein amerikanischen Duell setzte sich die an Nummer 7 gesetzte Coco Gauff gegen Bernarda Pera am Ende souverän in 2 Sätzen durch. Erst beim Finish flatterten der 18-Jährigen etwas die Nerven: Zunächst vergab sie beim Stand von 6:3, 5:2 zwei Matchbälle und musste nach einem Doppelfehler noch einen Breakball abwehren, ehe sie die Linkshänderin Pera doch noch bezwang.