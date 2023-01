Für Jil Teichmann (WTA 33) sind die Australian Open im Einzel nach einem 2:6, 2:6 gegen Lin Zhu (WTA 87) zu Ende.

Das Zweitrunden-Spiel kann wegen Regens erst mit sechsstündiger Verspätung beginnen.

Damit ist aus dem Schweizer Lager im Einzel nur noch Belinda Bencic im Turnier verblieben.

Jil Teichmann und die Australian Open – das ist weiterhin keine Liebesbeziehung. Auch in ihrem 7. Anlauf «Down Under» scheiterte die Schweizerin früh. Hatte sie in den Jahren 2017 bis 2019 in der 1. Quali-Runde und 2020 sowie 2021 in der 1. Runde des Hauptfeldes verloren, ereilte sie nun wie schon im Vorjahr in Runde 2 das Out.

Grosse Verspätung, viele Unterbrüche

Es war keine einfache Partie – für beide Spielerinnen. Der Match auf Court 3 konnte wegen Regens erst mit sechsstündiger Verspätung beginnen. Danach musste die Begegnung gleich mehrmals – je zweimal in beiden Sätzen – für kurze Zeit unterbrochen werden.

01:03 Video Immerhin: Der schönste Punkt geht an Teichmann Aus Sport-Clip vom 18.01.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 3 Sekunden.

Lin Zhu kam mit den äusseren Bedingungen – es hatte in Melbourne auch merklich abgekühlt – klar besser zurecht als Teichmann. Die ersten vier Games der Partie gingen alle an die Chinesin, auch dank 12 Eigenfehlern Teichmanns. Zwar konnte die Nummer 33 der Welt in der Folge zweimal ihren Service durchbringen und sich insgesamt vier Breakbälle erspielen, doch den Startsatz konnte sie nicht mehr drehen.

31 unerzwungene Fehler bei Teichmann

Im 2. Durchgang hielt Teichmann dann besser mit, agierte aber weiterhin viel zu fehlerhaft. Erneut musste sie sich zweimal breaken lassen und sah sich beim Stand von 2:6, 2:5, 15:40 zwei Matchbällen Zhus konfrontiert. Diese konnte die 25-jährige Linkshänderin zwar abwehren, doch die folgenden beiden Punkte waren dann sinnbildlich für den Auftritt Teichmanns: Mit zwei einfachen Vorhandfehlern – ihren unerzwungenen Fehlern Nummern 30 und 31 – liess sie Zhu jubeln.

Damit sind in Melbourne vier von fünf Swiss-Tennis-Trümpfen bei den Frauen (Teichmann, Viktorija Golubic) und Männern (Marc-Andrea Hüsler, Stan Wawrinka) ausgeschieden. Die Schweizer Hoffnungen liegen im Einzel nun ausschliesslich auf Belinda Bencic, die sich zudem im Doppel an der Seite Teichmanns eingeschrieben hat.