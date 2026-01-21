Legende: Kann jubeln Carlos Alcaraz. IMAGO / ZUMA Press Wire

Carlos Alcaraz behält gegen Yannick Hanfmann die Oberhand und erreicht an den Australian Open die 3. Runde.

Erst nach 78 Minuten hatte Carlos Alcaraz den 1. Satz eingetütet. Die Weltnummer 1 traf in der 2. Runde der Australian Open auf einen starken Yannick Hanfmann (ATP 102). Der Deutsche zeigte phasenweise starkes Tennis und lag zwischenzeitlich sogar mit Break in Front. Alcaraz schlug jedoch zurück und holte sich den Satz im Tiebreak.

Danach kam der Spanier immer mehr ins Rollen, gleichzeitig baute Hanfmann etwas ab. Der 34-Jährige musste sich wegen einer Bauchmuskelzerrung behandeln lassen und brachte nicht mehr genug Tempo hinter seine Aufschläge. Nach 2 Stunden und 46 Minuten stand schliesslich der 7:6 (7:4), 6:3, 6:2-Sieg von Alcaraz fest.

Australian Open 2026