Alexander Zverev muss in der 2. Runde der Australian Open erneut über 4 Sätze gehen.

Carlos Alcaraz behält gegen Yannick Hanfmann die Oberhand und erreicht die 3. Runde problemlos.

Alex De Minaur dreht einen Satzrückstand und verzückt das australische Publikum.

Wie so oft tut sich Alexander Zverev (GER/ATP 3) in der ersten Woche eines Grand-Slams-Turnier schwerer als die weiteren Favoriten, aber wie so oft kämpft er sich durch. Gegen Alexandre Muller (FRA/ATP 52), gegen den er das letzte Duell vergangenes Jahr zuhause in Hamburg verloren hatte, setzte sich der Deutsche nach 3:04 Stunden letztlich mit 6:3, 4:6, 6:3, 6:4 durch.

Auf und Ab bei Zverev

Nach einem durchzogenen Start drehte die Weltnummer 3 beim Stand von 2:3 auf, holte sich gleich 7 Games in Folge und legte mit 6:3, 3:0 vor. Sein französischer Widersacher konterte allerdings umgehend mit 5 Games de suite seinerseits, sodass der Satzausgleich kurz später Tatsache war. Im 3. Durchgang gelang Zverev erneut das erste Break, dann wurde er aber vom Regen ausgebremst. Ein kurzer Schauer erzwang die Schliessung des Dachs der John Cain Arena und einen 34-minütigen Unterbruch.

Doch der 28-Jährige liess sich dadurch nicht aus dem Konzept bringen und entschied die Sätze 3 und 4 gegen Muller, der nach seinem Marathon-Spiel gegen Alexei Popyrin in der 1. Runde immer müder wurde, jeweils dank einem Break für sich. In der 3. Runde trifft Zverev am Freitag auf Cameron Norrie (GBR/ATP 27), der Emilio Nava (USA/ATP 89) mit 6:1, 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (7:5) niedergerungen hat.

Hanfmann hält nur im Startsatz mit

Nur zu Beginn Mühe bekundete derweil die Weltnummer 1. Erst nach 78 Minuten tütete Carlos Alcaraz den 1. Satz gegen einen starken Yannick Hanfmann (ATP 102) ein. Der Deutsche zeigte phasenweise starkes Tennis und lag zwischenzeitlich sogar mit Break in Front. Alcaraz schlug jedoch zurück und holte sich den Satz im Tiebreak.

Danach kam der Spanier immer mehr ins Rollen, gleichzeitig baute Hanfmann etwas ab. Der 34-Jährige musste sich wegen einer Bauchmuskelzerrung behandeln lassen und brachte nicht mehr genug Tempo hinter seine Aufschläge. Nach 2 Stunden und 46 Minuten stand schliesslich der 7:6 (7:4), 6:3, 6:2-Sieg von Alcaraz fest. In seinem nächsten Spiel trifft der 6-fache Grand-Slam-Sieger auf den französischen Showman Corentin Moutet (ATP 37).

De Minaur mit eindrücklicher Wende

Für Ekstase auf den Rängen am «Happy Slam» sorgte der einheimische Shootingstar Alex De Minaur. Die Weltnummer 6 musste den 1. Satz gegen Hamad Medjedovic (SRB/ATP 90) nach einer Stunde hartem Kampf zwar im Tiebreak abgeben. Danach liess der beste Australier seinem Widersacher aber keine Chance mehr. Nach 3:04 Stunden vewertete der Lokalmatador seinen 1. Matchball mit einem Ass zum 6:7 (5:7), 6:2, 6:2, 6:1.

