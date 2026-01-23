Legende: Sicher weiter Carlos Alcaraz. EPA/JOEL CARRETT

Carlos Alcaraz steht an den Australian Open nach einem über weite Strecke souveränen Dreisatzsieg über Corentin Moutet im Achtelfinal.

Daniil Medwedew dreht einen 0:2-Satzrückstand und kommt ebenfalls weiter.

Carlos Alcaraz (ATP 1) hat in Melbourne ohne Satzverlust die Achtelfinals erreicht. Der Spanier besiegte den Franzosen Corentin Moutet (ATP 37) in der 3. Runde mit 6:2, 6:4, 6:1. Moutet konnte nur phasenweise mithalten, vor allem im 2. Satz, als er aus einem 0:3 ein 3:3 machte. In der nächsten Runde trifft Alcaraz auf Tommy Paul (USA/ATP 20).

Auch Daniil Medwedew (ATP 12) steht im Achtelfinal, musste dafür aber deutlich mehr arbeiten. Der Russe drehte gegen Fabian Marozsan (ATP 47) einen 0:2-Satzrückstand. Erst nach fast vier Stunden brachte er das 6:7 (5:7), 4:6, 7:5, 6:0, 6:3 ins Trockene.

Australian Open 2026