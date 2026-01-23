Legende: Bedankt sich beim Publikum Carlos Alcaraz. Keystone/EPA/JOEL CARRETT

Carlos Alcaraz steht an den Australian Open nach einem über weite Strecken souveränen Dreisatzsieg über Corentin Moutet im Achtelfinal.

Auch Lokalmatador Alex de Minaur feiert einen lockeren Sieg gegen Frances Tiafoe, Alexander Zverev muss über vier Sätze gehen.

Daniil Medwedew dreht einen 0:2-Satzrückstand und kommt ebenfalls weiter.

Carlos Alcaraz (ATP 1) hat in Melbourne ohne Satzverlust die Achtelfinals erreicht. Der Spanier besiegte den Franzosen Corentin Moutet (ATP 37) in der 3. Runde mit 6:2, 6:4, 6:1. Moutet konnte nur phasenweise mithalten, vor allem im 2. Satz, als er aus einem 0:3 ein 3:3 machte. In der nächsten Runde trifft Alcaraz auf Tommy Paul (USA/ATP 20).

Alex de Minaur (ATP 6) feierte ebenfalls einen mühelosen Sieg. Der Australier liess in der Night Session gegen seinen US-amerikanischen Gegner Frances Tiafoe nur zwei Breaks zu, eng wurde es nur im 3. Satz. Am Ende siegte er 6:3, 6:4, 7:5. Im Achtelfinal trifft de Minaur entweder auf Alexander Bublik (KAZ) oder Tomas Etcheverry (ARG).

Einen kurzen Umweg musste Alexander Zverev (ATP 3) machen. Gegen den Briten Cameron Norrie musste er den Satzausgleich zum 1:1 hinnehmen, ehe er mit 7:5, 4:6, 6:3, 6:1 schlussendlich doch noch in die nächste Runde einzog.

Auch Daniil Medwedew (ATP 12) steht im Achtelfinal, musste dafür aber deutlich mehr arbeiten. Der Russe drehte gegen Fabian Marozsan (ATP 47) einen 0:2-Satzrückstand. Erst nach fast vier Stunden brachte er das 6:7 (5:7), 4:6, 7:5, 6:0, 6:3 ins Trockene.

Australian Open 2026