Legende: In zwei Stunden weiter Novak Djokovic. Reuters/Wang Tingshu

Novak Djokovic zieht souverän in die 2. Runde der Australian Open ein.

Auch Daniil Medwedew meistert seine Auftakthürde.

Aufgeben musste Félix Auger-Aliassime.

Rekord-Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic (ATP 4) hat sein Erstrunden-Match an den Australian Open problemlos überstanden. Der 38-Jährige setzte sich in genau zwei Stunden mit 6:3, 6:2, 6:2 gegen den Spanier Pedro Martinez (ATP 71) durch.

Ein ähnliches Resultat erzielte Alex de Minaur (ATP 6). Der grösste australische Hoffnungsträger bezwang den Amerikaner Mackenzie McDonald (ATP 113) mit 6:2, 6:2, 6:3.

Etwas länger stand der Russe Daniil Medwedew (ATP 12) auf dem Platz. Der zweifache Melbourne-Finalist (2022, 2024) gab beim 7:5, 6:2, 7:6 (7:2) über den Niederländer Jesper de Jong (ATP 73) aber ebenfalls keinen Satz ab.

Medwedew beendet Partie mit Monster-Return

Krämpfe bei Auger-Aliassime

Als erster Top-10-Spieler im Männer-Tableau scheiterte Félix Auger-Aliassime (ATP 8). Der Kanadier sah sich gegen den Portugiesen Nuno Borges (ATP 46) beim Stand von 6:3, 4:6, 4:6 zur Aufgabe gezwungen – wegen Krämpfen, wie er später erklärte.

Australian Open 2026