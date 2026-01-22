Legende: Weiterhin solid unterwegs Novak Djokovic. IMAGO / PsnewZ

Novak Djokovic bekundet mit Francesco Maestrelli keine Mühe und gewinnt mit 6:3, 6:2, 6:2.

Mit Lorenzo Musetti und Ben Shelton setzen sich zwei weitere Top-10-Spieler in drei Sätzen durch.

Novak Djokovic (ATP 4) hat an den Australian Open die 3. Runde erreicht. Der Serbe hatte gegen einen sichtlich nervösen Francesco Maestrelli (ATP 141) leichtes Spiel. Im 1. und im 2. Satz schaffte Djokovic direkt bei erster Gelegenheit das Break, im 3. Satz beim zweiten Aufschlagspiel des Italieners. Selber musste der Grand-Slam-Rekordsieger seinen Aufschlag nie abgeben, was in einem soliden 6:3, 6:2, 6:2-Erfolg mündete. Es war Djokovics 101. Sieg an den Australian Open, damit liegt er nur noch einen hinter Roger Federer zurück.

Im italienischen Duell mit Lorenzo Sonego (ATP 40) hat sich Lorenzo Musetti (ATP 5) klar durchgesetzt. Der 23-Jährige gewann mit 6:3, 6:3, 6:4. Spannend war einzig der letzte Satz, in welchem Sonego zweimal mit Break führte, jeweils aber umgehend das Rebreak kassierte. Auch Ben Shelton (ATP 7) steht nach drei lockeren Sätzen gegen Dane Sweeny (ATP 182) in der 3. Runde. Der Australier unterlag dem US-Amerikaner 3:6, 2:6, 2:6.

Australian Open 2026