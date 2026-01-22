Legende: Weiterhin solid unterwegs Novak Djokovic. IMAGO / PsnewZ

Novak Djokovic bekundet in der 2. Runde der Australian Open mit Francesco Maestrelli keine Mühe und gewinnt mit 6:3, 6:2, 6:2.

Titelverteidiger Jannik Sinner macht mit James Duckworth kurzen Prozess.

Novak Djokovic (ATP 4) hatte gegen einen sichtlich nervösen Francesco Maestrelli (ATP 141) leichtes Spiel. Im 1. und im 2. Satz schaffte er bei erster Gelegenheit das Break, im 3. Satz beim zweiten Aufschlagspiel des Italieners. Selber musste der Grand-Slam-Rekordsieger seinen Aufschlag nie abgeben, was in einem soliden 6:3, 6:2, 6:2-Erfolg mündete. Es war Djokovics 101. Sieg an den Australian Open, damit liegt er nur noch einen hinter Roger Federer zurück.

Titelverteidiger Jannik Sinner kam zu einem weiteren Kurzeinsatz. Nachdem sein Gegner in der 1. Runde nach etwas über einer Stunde hatte aufgeben müssen, dauerte sein Arbeitstag beim 6:1, 6:4, 6:2 gegen Lokalmatador James Duckworth (ATP 88) immerhin 1:49 Stunden.

Im italienischen Duell mit Lorenzo Sonego (ATP 40) hat sich Lorenzo Musetti (ATP 5) klar durchgesetzt. Er gewann 6:3, 6:3, 6:4. Auch Ben Shelton (ATP 7) steht nach drei lockeren Sätzen gegen Dane Sweeny (AUS/ATP 182) in der 3. Runde.

Australian Open 2026