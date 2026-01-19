Legende: Zieht enttäuscht von dannen Félix Auger-Aliassime. Keystone/AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake

Für Félix Auger-Aliassime (ATP 8) enden die Australian Open bereits in der 1. Runde verletzungsbedingt.

Der dreifache Melbourne-Finalist Daniil Medwedew (ATP 12) meistert die erste Hürde.

An den letztjährigen US Open erreichte Félix Auger-Aliassime erstmals in seiner Karriere einen Major-Halbfinal. Entsprechend startete der Kanadier mit hohen Ambitionen in das Tennis-Jahr 2026. Nun musste die Weltnummer 8 bereits in Melbourne einen ersten Dämpfer hinnehmen. In der 1. Runde gegen den Portugiesen Nuno Borges (ATP 46) sah sich Auger-Aliassime beim Stand von 6:3, 4:6, 4:6 zur Aufgabe gezwungen. An der Pressekonferenz erklärte er, dass Krämpfe ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht hatten.

Keine physischen Probleme offenbarte Daniil Medwedew. Der Russe, der 2021, 2022 und 2024 an den Australian Open bis in den Final vorstossen konnte, musste gegen Jesper de Jong (ATP 73) den einen oder anderen kleineren Umweg gehen, siegte aber mit 7:5, 6:2, 7:6 (7:2). Damit hat Medwedew 2026 bereits gleich viele Grand-Slam-Spiele gewonnen wie 2025, als er in drei der vier Majors bereits in der 1. Runde ausschied.

Medwedew beendet Partie mit Monster-Return

