Ben Shelton löst seine happige Startaufgabe an den Australian Open mit Bravour.

Auch Vorjahressieger Jannik Sinner ist weiter, für Shootingstar Joao Fonseca ist die Reise in Melbourne bereits zu Ende.

Mit Ugo Humbert (ATP 33) traf Ben Shelton (ATP 7) in der 1. Runde eines der schwierigsten Lose. Der 23-jährige US-Amerikaner zeigte aber vor allem in den entscheidenden Momenten keine Nerven und gewann nach 2:40 Stunden mit 6:3, 7:6 (7:2), 7:6 (7:5).

Titelverteidiger Jannik Sinner (ITA/ATP 2) führte gegen Hugo Gaston (ATP 93) mit 6:2, 6:1, als der Franzose wegen einer Verletzung aufgeben musste. Auch Sinners Landsmann Lorenzo Musetti (ATP 5) profitierte von der Aufgabe seines Gegners. Raphaël Collignon warf bei 1:2-Satzrückstand im vierten Durchgang das Handtuch

Frühestmöglich erwischte es hingegen Joao Fonseca (ATP 32). Der angeschlagen angereiste 19-jährige Brasilianer blieb bei seiner 5. Major-Teilnahme erstmals in der 1. Runde hängen. Gegen Eliot Spizzirri (USA/ATP 85) zog Fonseca mit 4:6, 6:2, 1:6, 2:6 den Kürzeren.

Den längsten Match des Tages bestritten James Duckworth (AUS) und Dino Prizmic (CRO). Nach 4:21 Stunden setzte sich der Einheimische durch.

Australian Open 2026