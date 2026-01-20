Ben Shelton löst seine happige Startaufgabe an den Australian Open mit Bravour.

Auch Vorjahressieger Jannik Sinner ist weiter, für Shootingstar Joao Fonseca ist die Reise in Melbourne bereits zu Ende.

Mit Ugo Humbert (ATP 33) traf Ben Shelton (ATP 7) in der 1. Runde eines der schwierigsten Lose. Der 23-jährige US-Amerikaner zeigte aber vor allem in den entscheidenden Momenten keine Nerven und gewann nach 2:40 Stunden mit 6:3, 7:6 (7:2), 7:6 (7:5).

Titelverteidiger Jannik Sinner (ATP 2) hat zum Auftakt nur kurz auf dem Platz stehen müssen. Der Italiener führte in Melbourne in seinem ersten Match mit 6:2, 6:1, als sein französischer Gegner Hugo Gaston (ATP 93) wegen einer Verletzung aufgeben musste. Auch Sinners als Nummer fünf gesetzter Landsmann Lorenzo Musetti profitierte von der Aufgabe seines Gegners. Raphaël Collignon warf bei 1:2-Satzrückstand im vierten Durchgang das Handtuch

Frühestmöglich erwischte es hingegen Joao Fonseca (ATP 32). Der 19-jährige Brasilianer, der angeschlagen nach Melbourne reiste, blieb bei seiner 5. Major-Teilnahme erstmals in der 1. Runde hängen. Gegen Eliot Spizzirri (USA/ATP 85) zog Fonseca mit 4:6, 6:2, 1:6, 2:6 den Kürzeren.

Australian Open 2026