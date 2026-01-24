Vorjahressieger Jannik Sinner steht nach einem Viersatz-Sieg über Eliot Spizzirri im Achtelfinal der Australian Open.

Novak Djokovic erlebt gegen Botic van de Zandschulp eine Schrecksekunde.

Jannik Sinner (ATP 2) hat den ersten Härtetest auf dem Weg zur Titelverteidigung in Melbourne bestanden. Der Südtiroler wurde gegen den US-Amerikaner Eliot Spizzirri (ATP 85) wegen grosser Hitze von Krämpfen geplagt, setzte sich aber in vier Sätzen 4:6, 6:3, 6:4, 6:4 durch. Wegen den extremen Temperaturen von über 35 Grad griff die offizielle «Heat Rule». Auf den Aussenplätzen wurde der Betrieb unterbrochen, über der Rod Laver Arena das Dach geschlossen.

Mit Sinners nächstem Gegner Luciano Darderi (ATP 25) sowie Lorenzo Musetti (ATP 5) erreichten zwei weitere Italiener die Runde der besten 16.

Novak Djokovic (ATP 4) bezwang den Niederländer Botic van de Zandschulp (ATP 75) 6:3, 6:4, 7:6 (7:4). Als er im 3. Satz mit dem Fuss umknickte, verlor der Serbe etwas die Konzentration. Er fluchte und legte sich sogar mit dem Publikum an. Letztlich machte er seinen 102. Sieg in Melbourne (Egalisierung von Roger Federers Rekord) und den 400. Major-Erfolg insgesamt perfekt.

Australian Open 2026