Vorjahressieger Jannik Sinner steht nach einem Viersatz-Sieg über Eliot Spizzirri (USA) im Achtelfinal der Australian Open.

Auch seine Landsmänner Lorenzo Musetti und Luciano Darderi sind eine Runde weiter.

Jannik Sinner (ATP 2) hat den ersten Härtetest auf dem Weg zur Titelverteidigung in Melbourne bestanden. Der Südtiroler wurde gegen den US-Amerikaner Eliot Spizzirri (ATP 85) wegen grosser Hitze von Krämpfen geplagt und setzte sich in vier Sätzen 4:6, 6:3, 6:4, 6:4 durch. Wegen den extremen Temperaturen von über 35 Grad griff die offizielle «Heat Rule». Während auf den Aussenplätzen vorerst gar nicht mehr gespielt werden durfte, wurde in der Rod Laver Arena das Dach geschlossen.

Legende: Die Hitze setzte ihm zu Jannik Sinner. IMAGO / AAP

Im Achtelfinal kommt es für Sinner zum Duell mit Landsmann Luciano Darderi. Die Weltnummer 25 behielt gegen den Russen Karen Chatschanow (ATP 18) in vier Sätzen die Oberhand. Sinner und Darderi haben noch nie gegeneinander gespielt.

Mit Lorenzo Musetti (ATP 5) erreichte am Samstag auch der dritte Italiener die nächste Runde. Der 23-Jährige stand gegen den Tschechen Tomas Machac (ATP 24) knapp viereinhalb Stunden auf dem Platz, ehe sein 5:7, 6:4, 6:2, 5:7, 6:2-Sieg feststand.

