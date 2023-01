An den Australian Open scheitert mit Casper Ruud der nächste Topspieler in der 2. Runde an einem US-Amerikaner.

Legende: Hatte erstaunlich wenig zu melden Casper Ruud in seinem Zweitrundenspiel. Keystone/EPA/LUKAS COCH AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT.

Die Top-10-Spieler

Jenson Brooksby (USA/ATP 39) s. Casper Ruud (NOR/ATP 3) 6:3, 7:5, 6:7 (4:7), 6:2

Andrej Rublew (RUS/ATP 6) s. Emil Ruusuvuori (FIN/ATP 46) 6:2, 6:4, 6:7 (2:7), 6:3

An den Australian Open haben es die Favoriten schwer. Nach dem Weltranglisten-1. Carlos Alcaraz (verletzt) und Rafael Nadal (ATP 2) kommt auch Casper Ruud (ATP 3) nicht weit. Der 24-jährige Norweger unterlag dem 22-jährigen Amerikaner Jenson Brooksby (ATP 39) in 4 Sätzen. Brooksby erspielte sich schon im 3. Durchgang bei 5:3 und eigenem Aufschlag 3 Matchbälle. Nach dem Umweg über den 4. Satz holte er eine Stunde später den Sieg. Ruuds Ausscheiden ist eine grosse Überraschung. Der Norweger verdankte seinen Aufstieg in der Weltrangliste primär ausserordentlich guten Ergebnissen auf Hartplätzen. Nach dem Ausscheiden Nadals war er einer von noch 4 Spielern gewesen, die nach den Australian Open die Nummer 1 der Welt hätten werden können. Im Rennen um die Führung verbleiben Novak Djokovic und Stefanos Tsitsipas. Wenn keiner dieser zwei das Turnier gewinnt, bleibt Alcaraz trotz Abwesenheit an der Spitze des Rankings.

Der Russe Andrej Rublew liess sich in der 2. Runde von Melbourne nicht aufhalten. Gegen Emil Ruusuvuori legte die Weltnummer 6 hellwach los. Nach dem souveränen 1. Satz liess Rublew zwar kurzzeitig nach, was in einem 2:7 im Tiebreak und damit dem verlorenen 3. Durchgang gipfelte. Doch einen längeren Umweg wollte Rublew nicht auf sich nehmen: Im 4. Satz zog er wie zu Beginn mit 4:1 davon und liess sich den Sieg nicht mehr nehmen. Im Sechzehntelfinal wartet der Brite Daniel Evans (ATP 30).