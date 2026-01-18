Legende: Zeigte sich vor allem zu Beginn des Spiels nachdenklich Alexander Zverev. Reuters/Hollie Adams

Alexander Zverev (ATP 3) steht an den Australian Open trotz Satzrückstand in der 2. Runde.

Flavio Cobolli (ATP 22) wird von der Weltnummer 185 überrascht.

Vorjahresfinalist Alexander Zverev hat mit einem kleinen Umweg das Ticket für die 2. Runde der Australian Open gebucht. Der Deutsche verlor gegen den Kanadier Gabriel Diallo (ATP 41) den Startsatz im Tiebreak, kämpfte sich anschliessend aber auf überzeugende Art und Weise zurück. Nach 2:43 Stunden freute sich Zverev in der Rod Laver Arena über einen 6:7 (1:7), 6:1, 6:4, 6:2-Sieg.

Für die erste grössere Überraschung in Melbourne zeichnete Arthur Fery (ATP 185) verantwortlich. Der britische Qualifikant schaltete den an Nummer 20 gesetzten Flavio Cobolli glatt in 3 Sätzen aus. Nach einem 63-minütigen Startsatz ging es plötzlich schnell, Fery siegte nach 2:12 Stunden mit 7:6 (7:1), 6:4, 6:1.

Australian Open 2026