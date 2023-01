Legende: Ist sie fit? Weltranglistenerste Iga Swiatek. imago images/Uk Sports Pics Ltd

Die Favoritinnen

Für das Vorbereitungsturnier in Adelaide musste die Weltranglistenerste Iga Swiatek verletzungsbedingt passen. Sollte die Polin jedoch bei vollen Kräften sein, ist sie die Top-Favoritin. Sie führt die Weltrangliste mit mehr als doppelt so vielen Punkten wie Verfolgerin Ons Jabeur an. Drei Grand-Slam-Turniere konnte sie bereits gewinnen, die Australian Open allerdings noch nicht.

Neben Swiatek gehören Ons Jabeur (TUN/WTA 2), Jessica Pegula (USA/WTA 3), Caroline Garcia (FRA/WTA 4) und Aryna Sabalenka (BLR/WTA 5) zum Favoritenkreis. Alle drei warten sie noch auf ihren ersten Grand-Slam-Titel. Generell ist die Ausgeglichenheit bei den Frauen indes gross. Jede Spielerin aus den Top 20 darf sich Hoffnungen auf den Turniersieg machen, wenn Swiatek ausrutscht.

Wer gewinnt die Australian Open? Swiatek Swiatek % Jabeur Jabeur % Pegula Pegula % Garcia Garcia % Sabalenka Sabalenka % Bencic Bencic % Eine andere Eine andere % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Die Schweizerinnen

Die 3 Schweizerinnen dürften in Melbourne mit dem erstmaligen Triumph im Billie Jean King Cup (BJKC) von Mitte November im Rücken beschwingt aufschlagen. Speziell Teamleaderin Belinda Bencic (WTA 13) spielte in Glasgow gross auf. Starkes Tennis zeigte sie erneut auch in Adelaide, wo die Ostschweizerin mit einem Final-Blitzsieg ihren 7. Tour-Titel holte und gleichzeitig ganz viel Selbstvertrauen tankte.

01:25 Video Bencic siegt in Adelaide souverän Aus Sport-Clip vom 14.01.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 25 Sekunden.

An den Australian Open könnte es nach Bencics Auftaktlos gegen Viktoriya Tomova (WTA 91) im Viertelfinal zum Aufeinandertreffen mit Jabeur kommen. Gegen die Tunesierin gewann Bencic im Final von Charleston, unterlag ihr in der Folge aber in Madrid und Berlin.

Wie Bencic geht auch Jil Teichmann (WTA 33) gegen die Britin Harriet Dart (WTA 96) als Favoritin in ihr erstes Spiel. Vor dem BJKC verlor sie allerdings 12 ihrer letzten 17 WTA-Partien. Viktorija Golubic (WTA 81) stand zuletzt beim WTA-125-Turnier in Rouen im Final, spielte sich in Adelaide durch die Qualifikation und in Hobart im Doppel bis in den Final. Ihre erste Gegnerin Petra Martic (WTA 37) ist deutlich besser klassiert.

Erste Runde aus Melbourne bei SRF Box aufklappen Box zuklappen Die Erstrundenpartien von Belinda Bencic und Stan Wawrinka zeigen wir Ihnen live auf SRF zwei sowie auf unserer Webseite und in der Sport App. Montag, voraussichtlich 07:00 Uhr: Wawrinka – Molcan (ab 09:00 Uhr auf SRF zwei, vorher in der Sport App)

Dienstag, 09:05 Uhr: Bencic – Tomova Teilaufzeichnungen folgen auf SRF zwei wie folgt: Montag, 12:30 Uhr: Hüsler – Millman

Montag, 15:00 Uhr: Teichmann – Dart

Dienstag, 12:30 Uhr: Golubic – Martic

Die Abwesenden

Mit Ashleigh Barty fehlt die Titelverteidigerin – die Australierin beendete im letzten Jahr nur wenige Wochen nach dem Triumph am Heim-Grand-Slam ihre Karriere. Auch die Siegerin von 2021, Naomi Osaka, verzichtet auf eine Teilnahme. Ebenfalls nicht dabei sein wird Venus Williams, die wegen einer Verletzung ihre Wildcard zurückgegeben hat.