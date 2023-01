In der Nacht auf Montag Schweizer Zeit beginnen in Melbourne die Australian Open. Das müssen Sie zum 1. Grand-Slam-Turnier des Jahres wissen.

Legende: Schattenspiele gehören zum Inventar Die Australian Open stehen wieder bevor. AP Photo/Tertius Pickard

In welchen Zeitraum finden die Australian Open 2023 statt?

Eröffnet wird das Hauptturnier in der Nacht auf Montag Schweizer Zeit. Das 1. der 4 Grand-Slam-Turniere des Jahres erstreckt sich vom 16. bis 29. Januar. Beschlossen wird der «Happy Slam» mit dem Einzel-Final der Männer.

Wo wird gespielt?

Im Melbourne Park gibt es 24 Hartplätze, das Hauptstadion ist die Rod Laver Arena mit 14'800 Zuschauern. Insgesamt gibt es 3 Arenen mit Schiebedächern, die bei Regen geschlossen werden können.

Wie hoch ist das Preisgeld?

So viel Geld wie in diesem Jahr wurde an den Australian Open noch nie ausgeschüttet. Der Preisgeld-Pool beträgt 76,5 Millionen australische Dollar, dies entspricht knapp 50 Millionen Schweizer Franken. Die jeweiligen Turniersieger erhalten zwar weniger als in den Jahren vor der Corona-Pandemie, dafür ist die Ausschüttung in der Breite gestiegen.

Gemäss Turnierdirektor Craig Tiley findet die grösste Preisgeld-Erhöhung in den ersten Runden statt. Tatsächlich bekommt ein Einzel-Spieler oder eine Einzel-Spielerin allein für das Erreichen des Hauptfeldes 68'000 Schweizer Franken und damit 20'000 mehr als noch vor der Pandemie. Die jeweiligen Turniersieger in den Einzel-Konkurrenzen nehmen rund 1,9 Millionen Franken mit nach Hause.

Turnierphase Preisgeld (in CHF) 1. Runde 68'000 2. Runde 102'000 3. Runde 147'000 Achtelfinal 218'000 Viertelfinal 357'000 Halbfinal 595'000 Finalist 1'046'000 Sieg 1'915'000

Wie viele Schweizer und Schweizerinnen sind dabei?

Aus Schweizer Sicht ruhen die grössten Hoffnungen auf Belinda Bencic (WTA 13). Die 25-Jährige gehört seit mehreren Jahren zur erweiterten Weltspitze, in Melbourne nimmt sie den nächsten Anlauf, um sich ihren Traum vom 1. Grand-Slam-Titel zu erfüllen. Neben Bencic stehen mit Jil Teichmann (WTA 33) und Viktorija Golubic (WTA 81) zwei weitere Schweizerinnen im Hauptfeld.

Bei den Männern ist Swiss Tennis durch Marc-Andrea Hüsler (ATP 55) und Stan Wawrinka (ATP 138) vertreten. In der Qualifikation hatten 8 weitere Schweizerinnen und Schweizer ihr Glück versucht, allerdings blieben alle hängen, darunter auch Dominic Stricker (ATP 119).

00:47 Video Stan Wawrinka spielt sich in Melbourne für seine 17. Teilnahme warm Aus Sport-Clip vom 12.01.2023. abspielen. Laufzeit 47 Sekunden.

Wie berichtet SRF über die Australian Open 2023?

Die Rechte-Situation erlaubt es SRF und den weiteren SRG-Sendern, täglich ein Spiel live zu zeigen. Ist mehr als ein Schweizer Spiel pro Tag, können die weiteren Schweizer Partien zeitversetzt ausgestrahlt werden. Die Halbfinal- und Finalspiele werden ebenfalls live auf SRF zu sehen sein.