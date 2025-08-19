Legende: Streckte sich oft vergeblich am Netz Belinda Bencic. (Archiv) Imago/Zuma Press

Das neu aufgegleiste Mixed-Turnier bei den US Open ist für Belinda Bencic und den zuletzt angeschlagenen Alexander Zverev (GER) bereits zu Ende. Die beiden Einzel-Olympiasieger von 2021 unterlagen in der Startrunde den Amerikanern Danielle Collins und Christian Harrison in 41 Minuten mit 0:4, 3:5.

Collins und Harrison waren kurzfristig eingesprungen, weil der Italiener Jannik Sinner nach seinem Final-Forfait in Cincinnati seine Teilnahme am Mixed-Event zurückgezogen hatte. Sinner wäre mit Katerina Siniakova (CZE) angetreten.

Harrison führt die USA zum Sieg

Bencic und Zverev zeigten einen schwachen und uninspirierten Auftritt. Den 1. Satz gaben sie in bloss 15 Minuten ab. In New York wird im Mixed auf 4 Games pro Satz gespielt, bei 40:40 gibt es einen Entscheidungspunkt, bei 4:4 ein Tiebreak.

Auf der anderen Netzseite war offensichtlich, dass Harrison der einzige geübte Doppelspieler ist. Die Nummer 17 der Welt war der dominante Akteur auf dem Platz und führte Collins zum verdienten Auftaktsieg. Beim Matchball produzierte Bencic einen Doppelfehler.