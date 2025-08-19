Wegen gesundheitlichen Problemen: Kurz vor den US Open sorgt sich die Tennis-Szene um ihre Stars.

Legende: War am Ende seiner Kräfte Jannik Sinner in Cincinnati imago images/ZUMA Press Wire

Jannik Sinner konnte einfach nicht mehr, der Körper streikte. Mit Tränen in den Augen gab Italiens Tennisheld in der Hitze von Cincinnati auf. Er fühle sich «einfach zu schlecht», erklärte der vierfache Grand-Slam-Sieger nach dem Final – und versetzte die Szene in grosse Sorge.

Nach Alexander Zverev ist Sinner der nächste Star, der mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat. Dass sich ausgerechnet Sinner und Zverev am Dienstag beim reformierten und viel diskutierten Mixed-Event bei den US Open in New York gegenüberstehen sollten, wirkte in diesem Zusammenhang wie ein schlechter Scherz.

Kürzere Sätze – weniger Spielzeit

Geplant war es aber so – rund 24 Stunden nach Sinners Aufgabe gegen seinen Dauerrivalen Carlos Alcaraz. Mit der Tschechin Katerina Siniakova sollte Sinner auf Zverev und Belinda Bencic treffen.

Der Sieger würde noch am selben Abend seinen Zweitrundenmatch bestreiten. Schliesslich will der verantwortliche US-Tennisverband USTA das Event attraktiver gestalten und hat es deshalb vorverlegt. An zwei Tagen soll der Gewinner ermittelt werden, die Sätze werden dafür gekürzt.

Ansetzungszeitpunkt wird kritisiert

Die Termin-Hatz im Tennis ist immens. Zeit für Regeneration bleibt für die Spieler kaum, manche gehen aber auch bewusst ins Risiko wie Vielspieler Zverev. Dass der Körper irgendwann nachgibt, ist nur die logische Folge. Es stellt sich die Frage, ob gerade jetzt ein guter Zeitpunkt für ein «Showturnier» wie das Mixed-Event ist.

Alcaraz empfindet die Ansetzung des Spektakels, das in der Szene seit Monaten für Wirbel sorgt, als «nicht die beste, um ehrlich zu sein». Der Spanier outete sich aber auch als grosser Fan: «Das Konzept des Turniers liebe ich.»

Stars um jeden Preis?

Die Veranstalter versprechen sich ebenfalls viel. Schliesslich ergibt sich eine weitere Gelegenheit, die Stars live zu sehen. Egal, in welcher Verfassung? «Die Fans wollen (Novak) Djokovic, Alcaraz und Sinner sehen, selbst wenn sie sich gerade die Zähne putzen», sagte US-Doppelikone Mike Bryan der BBC.