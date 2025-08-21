Das italienische Duo setzte sich im Finale mit 6:3, 5:7, 10:6 gegen Iga Swiatek und Casper Ruud durch.

Legende: Am Ende jubelten doch die Spezialisten Sara Errani und Andrea Vavassori mit der Siegestrophäe. imago images/ZUMA Press Wire

Sara Errani und Andrea Vavassori haben sich den Titel im Mixed-Wettbewerb der US Open gesichert. Mit dem 6:3, 5:7, 10:6 im Final gegen Iga Swiatek (POL) und deren Doppel-Partner Casper Ruud (NOR) feierte das italienische Duo nach dem Triumph in New York 2024 und bei den French Open im Juni seinen dritten gemeinsamen Erfolg.

US-Open-Quali verregnet Box aufklappen Box zuklappen Auf den Aussenplätzen bei den US Open konnte witterungsbedingt nur wenig gespielt werden. Diverse Partien der 2. Quali-Runde, darunter auch jene der Schweizer Teilnehmer Simona Waltert, Jérôme Kym, Marc-Andrea Hüsler und Leandro Riedi, mussten verschoben werden.

«Ich denke, dieser Sieg ist auch für alle Doppelspieler, die nicht an diesem Turnier teilnehmen konnten», sagte Errani. Der Mixed-Wettbewerb hatte im Vorfeld für Diskussionen gesorgt, weil die Teilnahmekriterien geändert wurden. Statt an Doppelspezialisten waren die Startplätze vor allem an Topstars vergeben worden.

Errani und Vavassori waren bis zum Endspiel ohne Satzverlust geblieben. Im Halbfinal hatten die beiden gegen die US-Amerikaner Danielle Collins und Christian Harrison 4:2, 4:2 gewonnen. Collins/Harrison hatten in der 1. Runde Belinda Bencic und Alexander Zverev besiegt.

Swiatek und Ruud waren mit einem 3:5, 5:3, 10:8 gegen Jessica Pegula (USA) und Jack Draper (GBR) in den Final eingezogen.