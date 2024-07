Nach dem Out in Wimbledon

Nach langer Verletzungspause konnte sich Dominic Stricker (ATP 149) wieder einmal auf der grossen Bühne präsentieren. Der Berner, der dank dem «Protected Ranking» im Hauptfeld beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon gesetzt war, musste sich allerdings in der 1. Runde in 4 Sätzen am Franzosen Arthur Fils (ATP 34) geschlagen geben.

Im Interview mit SRF äusserte er sich danach ...

... zum Spiel: «Die Emotionen waren ein grosser Grund, dass es in den ersten beiden Sätzen nicht gut lief. Ich hatte ein bisschen Mühe mit den Nerven. Der 3. und 4. Satz waren vom Level sehr gut, es war ein Spiel auf Augenhöhe. Es sind nur noch Details, die fehlen. Das braucht einfach noch Zeit.»

... zur Gesundheit: «Ich habe gar keine Probleme mehr mit dem Rücken. Es ist toll zu spüren, dass es über 4 Sätze gut geht. Das macht Freude auf mehr.»

... zum Ranking : «Es ist keine leichte Situation, wenn man 6 Monate keine Punkte holen konnte. Aber dank dem ‹Protected Ranking› werde ich die Chance haben, bei den grossen Turnieren spielen zu können. Wenn ich meine Sachen weiter so mache, werde die Punkte auch schnell wieder sammeln und dort sein, wo ich war.»

... über die Matchpraxis: «Diese hole ich mir vor allem im Training. Dann aber auch bei den beiden Heim-Turnieren in Gstaad (ab 15. Juli) und Zug. Die Umstellung auf Sand wird sicher nicht leicht. Aber ich freue mich sehr auf diese Turniere.»

