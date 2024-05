Erstmals schied der Spanier in Roland Garros in der 1. Runde aus. Er möchte aber bald nach Paris zurückkehren.

War es das letzte Match von Rafael Nadal bei den French Open? Der Spanier selbst wollte dies (noch) nicht bestätigen, die womöglich finale Vorstellung des «King of Clay» in seinem Königreich wollte sich aber niemand entgehen lassen. Ob Novak Djokovic, Carlos Alcaraz oder Iga Swiatek – sie alle mischten sich beim Erstrundenkracher zwischen Nadal und Alexander Zverev unter die Zuschauenden.

Gut, aber nicht gut genug

Und sie alle wurden noch einmal Zeugen einiger klassischer Nadal-Ballwechsel. Die Hürde Zverev erwies sich am Ende aber als zu hoch. «Ich war wettbewerbsfähig, ich hatte meine Chancen. Aber es war nicht genug», wandte sich der 14-fache French-Open-Sieger nach der Niederlage ans Publikum.

Die Ovationen für «Rafa» waren bereits vor Spielbeginn ohrenbetäubend laut. «Wenn es das letzte Mal war, dann habe ich es genossen», bedankte sich Nadal. Die Wahrscheinlichkeit, dass er im nächsten Jahr nicht mehr zurückkehren werde, sei gross.

Daran ändert auch sein Freudscher Versprecher, als sich der Spanier im Platz-Interview kurzerhand selbst 10 Jahre jünger machte, nichts. «Ich wünschte, ich wäre erst 28», musste Nadal selbst über seinen Lapsus lachen.

00:11 Video «... dass ich mit fast 28... äh, 38 Jahren» Aus Sport-Clip vom 27.05.2024. abspielen. Laufzeit 11 Sekunden.

Eine Dernière auf dem Court Philippe-Chatrier dürfte der Auftritt von Nadal indes nicht gewesen sein. In rund zwei Monaten findet auf der Anlage am Bois de Boulogne das olympische Tennisturnier statt. «Ich hoffe, dass ich für Olympia zurückkehren kann – das motiviert mich», machte Nadal seinen Fans und wohl gleichzeitig auch sich selbst Mut. Noch könne er seine Teilnahme nicht bestätigen, sein Hauptaugenmerk gelte aber ab sofort diesem Ziel, so der Olympiasieger von 2008.

Wimbledon wohl ohne Nadal

Dafür müssen die Tennisfans in Wimbledon wohl auf den 22-fachen Grand-Slam-Champion verzichten. «Es erscheint mir schwierig, zuerst auf Rasen zu wechseln und dann wieder auf Sand zu spielen», erklärte Nadal. «Ich kann noch nichts bestätigen, aber nach all dem, was mein Körper in den letzten zwei Jahren durchgemacht hat, ist das wohl keine gute Idee.» Das Rasenturnier an der Church Road findet Anfang Juli statt.