Nach dem überraschenden Out von Jannik Sinner in Roland Garros wittern nun plötzlich Aussenseiter ihre Chance.

French-Open-Finalist gesucht – wer darf es denn nun sein?

Es war ein mittleres Erdbeben, welches sich am Donnerstagnachmittag in Paris ereignete. Trotz komfortabler Führung unterlag ein am Ende sichtlich gezeichneter Jannik Sinner dem Argentinier Juan Manuel Cerundolo in fünf Sätzen. Damit verlieren die French Open nicht nur ihr diesjähriges Aushängeschild, sondern auch den haushohen Titel-Favoriten.

Die Frage war bereits nach der Auslosung schnell beantwortet: Wer soll diesen Sinner in dessen Tableauhälfte bloss schlagen? Niemand. Der Finaleinzug der Weltnummer 1 schien reine Formsache zu sein. Doch nun öffnet sich die Türe unerwartet für andere Spieler.

Legende: Wer kann vom Sinner-Out profitieren? Spieler wie Auger-Aliassime und Cobolli wittern ihre Chance. Keystone/Imago Images

Grosse Chance für Aussenseiter

Novak Djokovic und Alexander Zverev sind jetzt die meistgenannten Titelanwärter. Auch dem zweifachen Paris-Finalisten Casper Ruud wird einiges zugetraut. Nur: All diese Spieler befinden sich in der unteren Tableauhälfte, nur einer aus diesem Trio kann es in den Final schaffen. Bereits jetzt ist deshalb klar: Es wird in Paris einen Überraschungs-Finalisten geben.

Der bestgesetzte Spieler im oberen Teil des Draws ist Félix Auger-Aliassime (ATP 6). Der Kanadier kommt in dieser Saison auf Sand aber nicht auf Touren und ist in Paris noch nie über die Achtelfinals hinausgekommen. Dahinter folgen gemäss Setzliste Flavio Cobolli (ITA/ATP 14) und Genf-Sieger Learner Tien (USA/ATP 18). Letztere treffen dabei bereits in der 3. Runde aufeinander.

Einer der folgenden Spieler wird am 7. Juni im French-Open-Final stehen: