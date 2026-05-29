Es war ein mittleres Erdbeben, welches sich am Donnerstagnachmittag in Paris ereignete. Trotz komfortabler Führung unterlag ein am Ende sichtlich gezeichneter Jannik Sinner dem Argentinier Juan Manuel Cerundolo in fünf Sätzen. Damit verlieren die French Open nicht nur ihr diesjähriges Aushängeschild, sondern auch den haushohen Titel-Favoriten.
Die Frage war bereits nach der Auslosung schnell beantwortet: Wer soll diesen Sinner in dessen Tableauhälfte bloss schlagen? Niemand. Der Finaleinzug der Weltnummer 1 schien reine Formsache zu sein. Doch nun öffnet sich die Türe unerwartet für andere Spieler.
Grosse Chance für Aussenseiter
Novak Djokovic und Alexander Zverev sind jetzt die meistgenannten Titelanwärter. Auch dem zweifachen Paris-Finalisten Casper Ruud wird einiges zugetraut. Nur: All diese Spieler befinden sich in der unteren Tableauhälfte, nur einer aus diesem Trio kann es in den Final schaffen. Bereits jetzt ist deshalb klar: Es wird in Paris einen Überraschungs-Finalisten geben.
Der bestgesetzte Spieler im oberen Teil des Draws ist Félix Auger-Aliassime (ATP 6). Der Kanadier kommt in dieser Saison auf Sand aber nicht auf Touren und ist in Paris noch nie über die Achtelfinals hinausgekommen. Dahinter folgen gemäss Setzliste Flavio Cobolli (ITA/ATP 14) und Genf-Sieger Learner Tien (USA/ATP 18). Letztere treffen dabei bereits in der 3. Runde aufeinander.
Einer der folgenden Spieler wird am 7. Juni im French-Open-Final stehen:
|Juan Manuel Cerundolo (ARG)
|Martin Landaluce (ESP)
|Matteo Berrettini (ITA)
|Francisco Comesana (ARG)
|Jaime Faria (POR)
|Frances Tiafoe (USA)
|Matteo Arnaldi (ITA)
|Raphael Collignon (BEL)
|Félix Auger-Aliassime (CAN)
|Brandon Nakashima (USA)
|Moise Kouamé (FRA)
|Alejandro Tabilo (CHI)
|Flavio Cobolli (ITA)
|Learner Tien (USA)
|Francisco Cerundolo (ARG)
|Zachary Svajda (USA)