Der Serbe zieht in Betracht, nicht zum Major-Turnier in New York zu reisen und die Saison stattdessen auf Sand zu beginnen.

Legende: Lässt er die US Open dieses Jahr aus? Novak Djokovic. imago images

«Es sind ziemlich extreme Bedingungen zum Spielen», sagte Novak Djokovic gegenüber dem serbischen Staatsfernsehen RTS in Anspielung auf die Pläne der US-Open-Organisatoren. «Ich denke nicht, dass dies vertretbar ist.»

Damit meinte die Weltnummer 1 die Pläne, das Grand-Slam-Turnier in New York unter Einhaltung von strikten Massnahmen wie etwa nur einem Betreuer pro Spieler oder einer zweiwöchigen Quarantäne durchzuführen.

So wie der momentane Stand der Dinge ist, würde ich die Saison wahrscheinlich Anfang September auf Sand beginnen.

Die meisten Spieler, mit denen er gesprochen habe, hätten sich ziemlich negativ dazu geäussert, ob sie nach New York reisen würden, so Djokovic. «So wie der momentane Stand der Dinge ist, würde ich die Saison wahrscheinlich Anfang September auf Sand beginnen.»

Die verschobenen French Open sollen am 27. September – 3 Wochen nach dem Ende des Hartplatzturniers in New York – beginnen. Dazwischen ist offenbar angedacht, die Sand-Turniere in Madrid und Rom nachzuholen, wie auf Twitter durchsickerte.

Die Verantwortlichen in New York wollen die SpielerInnen am Mittwoch an einem virtuellen Meeting über die Pläne informieren.