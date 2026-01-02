 Zum Inhalt springen

News aus dem Tennis Venus Williams vor Altersrekord bei Australian Open

02.01.2026, 11:12

Venus Williams
Legende: 45 und kein bisschen müde Venus Williams. Imago/Imagn Images

Wildcard für Williams in Melbourne

Mit 45 Jahren wird Venus Williams bei den anstehenden Australian Open (ab 18. Januar) aller Voraussicht nach den Rekord der ältesten Turnier-Spielerin knacken. Die Veranstalter vergaben die letzte Wildcard an die zweifache Finalistin (2003, 2017), die 1998 ihr Melbourne-Debüt gegeben hatte. «Ich freue mich sehr, wieder in Australien zu sein, und kann es kaum erwarten, im australischen Sommer an diesem Turnier teilzunehmen», sagte Williams. Den bisherigen Altersrekord hielt Kimiko Date, die bei ihrer Teilnahme vor elf Jahren 44 Jahre alt war.

