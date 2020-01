Die Partie des Schweizers startet nicht vor 5 Uhr. In der Night-Session kommt es zum Kracher Nadal gegen Kyrgios.

Wawrinka spielt am frühen Montagmorgen

Legende: Wird sich strecken müssen Stan Wawrinka trifft auf Daniil Medwedew. Keystone

Stan Wawrinka spielt am Montag gegen Daniil Medwedew um den Einzug in den Australian-Open-Viertelfinal. Die Partie gegen den Russen wurde um 15 Uhr Ortszeit, sprich um 5 Uhr früh Schweizer Zeit, in der Margaret Court Arena angesetzt.

Nadal in der Night-Session

Die Fans in der Rod Laver Arena dürfen sich derweil auf einen echten Kracher freuen. Zur australischen Primetime um 19 Uhr (9 Uhr Schweizer Zeit) kommt es zum Duell zwischen Rafael Nadal und Nick Kyrgios.