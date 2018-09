Im zweiten US-Open-Halbfinal lässt Novak Djokovic Kei Nishikori keine Chance und gewinnt in 3 Sätzen mit 6:3, 6:4, 6:2.

Der Serbe überzeugt auf der ganzen Linie und kassiert kein einziges Break.

Im Final kommt es zum Duell mit Juan Martin del Potro, der von Rafael Nadals verletzungsbedingten Aufgabe profitierte.

Novak Djokovic ist definitiv wieder der Alte. Bezeichnend für eine bärenstarke Leistung des Serben im US-Open-Halbfinal gegen Kei Nishikori war der Matchball nach 2:22 Stunden. Der Japaner spielte von der Grundlinie zwar solid mit. Djokovic hatte aber meist eine noch bessere Antwort bereit.

Zudem erwischte der 13-fache Grand-Slam-Sieger einen optimalen Start ins Spiel. Bereits beim ersten Versuch realisierte Djokovic das Break, welches er in der Folge ohne jegliche Probleme bis zum Gewinn des Startsatzes verwaltete.

Ein Abbild des ersten Durchganges waren dann auch die Sätze 2 und 3. Während Nishikori fast bei jedem seiner Aufschlagspiele zu beissen hatte, dauerten Djokovics Servicegames bedeutend weniger lange. Die starke Leistung des 31-jährigen Serben lässt sich auch an folgenden Statistiken festmachen:

80% der Punkte gewonnen nach 1. Aufschlag

71% der Punkte gewonnen nach 2. Aufschlag

Insgesamt 28 Punkte mehr gewonnen als Nishikori (103:75)

Wenn man bei Djokovics Leistung das Haar in der Suppe sucht, findet man es in der Verwertung der Breakchancen. Von 17 Möglichkeiten wusste der «Djoker» nur deren 4 auszunutzen. Dennoch zog die Weltnummer 6 nach dem Spiel zurecht ein positives Fazit: «Es hat sich von Beginn an gut angefühlt. Ich habe sehr, sehr gut gespielt», so Djokovic.

Bald auf einer Stufe mit Sampras?

Der Serbe wird bereits seinen 23. Grand-Slam-Final bestreiten, allein der 8. an den US Open. 2011 und 2015 gewann der 13-fache Grand-Slam-Sieger das Turnier in New York jeweils im Final gegen Roger Federer.

Sollte Djokovic am Sonntag erneut triumphieren und seinen 14. Major-Titel holen, würde er in der Hierarchie der Grand-Slam-Champions mit Pete Sampras gleichziehen.

Programm-Hinweis Verfolgen Sie den US-Open-Final der Männer zwischen Novak Djokovic und Juan Martin del Potro am Sonntagabend ab 21:55 Uhr Schweizer Zeit auf SRF zwei und in der SRF Sport App im Stream.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 07.09.2018, 22:40 Uhr