Leandro Riedi unterliegt im Achtelfinal der US Open Alex de Minaur 3:6, 2:6, 1:6.

Der Zürcher ist auch im Duell mit der Weltnummer 8 nicht im Vollbesitz seiner Kräfte.

Damit ist die letzte Schweizer Vertretung in New York ausgeschieden.

In der 2. Runde gegen Francisco Cerundolo hatte Leandro Riedi (ATP 435) mit 2 Sätzen zurückgelegen und die Partie noch gewinnen können. Gleiches wollte der Zürcher beim Stand von 3:6, 2:6 aus seiner Sicht auch im Achtelfinal gegen Alex de Minaur (ATP 8) bewerkstelligen. Doch er blieb weit davon entfernt.

Bei seinem ersten Break im dritten Satz zum 2:1 bekundete De Minaur noch etwas Glück mit der Netzkante – gleichzeitig stellte der Australier aber auch seine Beweglichkeit und Agilität unter Beweis. Den Serviceverlust zu Null konnte Riedi andererseits nicht mehr wegstecken.

Die bisherigen Strapazen in New York waren dem Qualifikanten auch immer deutlicher anzusehen. In der dritten Runde hatte er ebenfalls angeschlagen noch von der Aufgabe seines Gegners Kamil Majchrzak profitiert. Diesmal stand ihm aber die formstarke Weltnummer 8 gegenüber. Riedi gewann kein Game mehr und beendete die Partie nach gut eineinhalb Stunden mit einem Doppelfehler zum 3:6, 2:6, 1:6.

Riedi nur im 1. Satz richtig im Spiel

Ein einziges kurzes Aufbäumen war dem 23-jährigen Schweizer im ersten Satz gelungen. Auf das frühe Break von De Minaur zum 1:3 aus Sicht Riedis konterte dieser sogleich mit dem Rebreak. Eine körperliche Einschränkung war ihm zu diesem Zeitpunkt noch nicht anzusehen.

Doch De Minaur, der im ersten Duell der beiden Spieler vor allem mit seiner tiefen Fehlerquote bestach, schaffte sogleich wieder den Servicedurchbruch zum 4:2 und gab diesen Vorsprung nicht mehr her.

Der zweite Durchgang schien dann völlig einseitig zu laufen, Riedi war kurzzeitig komplett von der Rolle und geriet mit 0:5 in Rückstand. Er holte sich aber tatsächlich ein Break zurück, verkürzte auf 2:5 und schnupperte gar an einem zweiten Break. Dieses sollte er sich aber nicht holen.

Lukratives Abschneiden

Trotz des deutlichen Outs kann Riedi die US Open als vollen Erfolg verbuchen. Er gewann inklusive Qualifikation sechs Spiele und nimmt 400'000 Dollar an Preisgeld mit nach Hause. Zudem verbessert Riedi sich in der Weltrangliste von Position 435 in die Region um Platz 170.

US Open